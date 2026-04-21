Ceea ce promitea a fi o seară magică, plină de lumini și aplauze, s-a preschimbat într-un coșmar în doar câteva clipe. Spectacolul a lăsat locul groazei, forțând mulțimea să fugă disperată pentru a se salva, relatează Il fatto quotidiano.

Teroare în arena Circului Dovgaluk: un tigru a ajuns la doar câțiva metri de spectatori după ce plasa de siguranță s-a prăbușit brusc. Deși în arenă se aflau trei tigri, unul singur a scăpat de sub controlul dresorilor, provocând haos în tribune.

Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment



Imaginile surprinse de martori surprind momentul critic în care structura metalică de susținere cedează, lăsând tribunele complet neprotejate. Profitând de prăbușirea barierei, unul dintre tigri se năpustește spre zona în care se aflau spectatorii.

Saltul animalului a provocat o reacție de panică generală, mai ales că în public se aflau foarte mulți copii. În filmările de la fața locului se observă cum spectatorii se retrag precipitat, îngroziți de faptul că tigrul a ajuns la o distanță de doar câțiva pași de ei.

Din fericire, în ciuda haosului creat, nimeni nu a fost rănit. Deși episodul s-a încheiat fără victime, teroarea trăită de spectatori a lăsat urme adânci, transformând o ieșire la circ într-o traumă colectivă.