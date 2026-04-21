Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost pus sub acuzare oficial într-un dosar legat de primirea unui elicopter SMURD din Marea Britanie, a anunțat Parchetul Militar, într-un comunicat. Totodată, Parchetul Militar a confirmat urmărirea penală a 17 persoane pentru contrabandă, în contextul acestui caz.

Arafat a fost audiat marți dimineața, la Parchetul Militar. Ancheta vizează cumpărarea unui elicopter SMURD fără plata TVA de către Inspectoraul General de Aviație.

Ancheta Parchetului Militar vizează contrabanda cu un elicopter SMURD

Potrivit Parchetului Militar, ancheta vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut, în 2017, un elicopter ca despăgubire pentru un incident aviatic din 2016. La acel moment, un elicopter SMURD s-a prăbușit în Haragîș, Republica Moldova, iar România a avut opțiunea de a primi despăgubiri în bani sau în echipament similar.

În comunicatul Parchetului Militar se precizează că aeronava primită a fost introdusă în România fără formalități vamale.

„S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, se arată în documentul oficial.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Raed Arafat a făcut primele declarații după audierile de la Parchetul Militar

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a oferit explicații pe Facebook referitoare la două dosare în care este implicat. Primul dosar vizează presupuse angajări fictive, iar al doilea dosar se referă la acuzații de complicitate la contrabandă. Raed Arafat a declarat că a depus documente extinse pentru clarificarea situației.

„Am dus joi, înainte de Vinerea Mare, la Parchetul Militar, 44 de bibliorafturi, alcătuind aproximativ 4.800 de pagini. Acestea includ dispoziții, pontaje și documente care demonstrează că persoanele respective au lucrat efectiv pentru DSU, fizic sau la distanță. În plus, am depus peste 7.000 de pagini cu producția lor, documente realizate de acești oameni”, a explicat Arafat.

El a oferit un exemplu concret: un colaborator care a realizat întreaga documentație pentru certificarea a două spitale de către Organizația Mondială a Sănătății.

„Acest coleg a produs o documentație de 532 de pagini, a comunicat cu mentorii din străinătate și cu colegii din DSU. Toate aceste dovezi sunt acum la procuror, care le va analiza”, a precizat oficialul.

Arafat subliniază că acuzațiile de angajare fictivă sunt nefondate, explicând că experții implicați au avut un regim mixt de muncă, combinând activitatea fizică și cea de la distanță, inclusiv din alte județe.

„Nu vorbim de orice oameni, ci de experți greu de integrat pe normă întreagă în sistemul public. Această soluție mixtă a fost necesară pentru a beneficia de contribuția lor”, a adăugat el.

Ce spune Raed Arafat despre dosarul privind contrabanda cu un elicopter SMURD

Arafat explică că elicopterul prăbușit era asigurat CASCO, iar IGAV a ales să primească un elicopter înlocuitor, mai performant, în loc de despăgubiri financiare.

„Elicopterul a fost livrat fără plata taxelor vamale și TVA, conform informațiilor IGAV. Acesta este motivul pentru care acum sunt acuzat de complicitate la contrabandă”, a declarat Arafat.

El a menționat că dosarul a fost inițial la DNA, dar a fost declinat către Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Militară, după ce acuzațiile de corupție (mită și abuz în serviciu) au fost excluse.

„Dosarul este instrumentat de același procuror care a gestionat alte cazuri legate de mine, inclusiv dosarul angajărilor fictive și cel în care mi s-a montat un microfon în birou acum trei ani”, a precizat Arafat.

