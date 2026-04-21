Întrebat la Pro TV dacă un guvern minoritar poate fi o soluţie în acest moment, în care PSD i-a retras sprijinul politic, Ilie Bolojan a răspuns că e greu să faci o majoritate. El a mai adăugat că după retragerea miniștrilor PSD din Guvern, portofoliile lor vor fi înlocuite de titularii de la celalalte ministere.

„Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situaţie complicată, cu un Parlament pulverizat, în care e greu să faci majorităţi, pentru că unii se condiţionează pe alţii, dar ştiu câteva lucruri. România are nevoie de un guvern care să lucreze şi în această situaţie, dacă joi miniştrii PSD se retrag, suntem pregătiţi să înlocuim aceşti miniştri cu titularii care rămân la celelalte ministere, în aşa fel încât să continuăm activitatea guvernamentală pentru câteva priorităţi foarte importante, dintre care cea mai importantă şi cea mai urgentă este finalizarea lucrărilor mari care sunt în curs, din fonduri europene, la autostrăzi, la şcoli, la spitale în România, în fiecare localitate, în parte, pentru că altfel pierdem aceşti bani, dacă nu facem ce trebuie”, a mai spus şeful Executivului.

El a menţionat că, dacă nu avem un guvern care menţine o disciplină în costurile bugetare, practic scăpăm lucrurile de sub control şi „ne întoarcem din nou în vara anului trecut şi toate sacrificiile care au fost făcute până acum sunt anulate de acţiunile iresponsabile care au fost făcute”.

Ilie Bolojan mai spune că va căuta să asigure funcţionarea acestui guvern cu cei care rămân în coaliţie.

„În aceste zile, în care va rămâne un guvern fără PSD, până se va depune o moţiune de cenzură, voi demonstra că se pot obţine rezultate mult mai bune decât în condiţiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condiţiile în care miniştrii lucrează să făcă performanţă. Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puţini miniştri şi va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparaţii, ci pentru că este o necesitate pentru ţara noastră”, a subliniat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a mai afirmat că baronul local de la PSD a avut o stare de nemulțumire de când s-a introdus „o disciplină” în Finanțele țării, iar Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o „ pușculiță”.

