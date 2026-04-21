Ilie Bolojan acuză baronii locali din PSD: „Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, cineva avea susținerea lor”

Ce a stârnit nemulțumirea baronilor locali PSD

Ilie Bolojan a precizat, într-un interviu la Știrile Pro TV, că de nouă luni s-a făcut că nu aude criticile venite de la PSD, dar că lucrurile „se făceau cu frâna de mâna trasă”. Amintim că PSD-ul i-a retras lui Bolojan sprijinul politic.



„Am lucrat bine în primele luni, când am fost în situația de a lua măsuri de creștere a taxelor și impozitelor pentru că erau o condiție de a nu se bloca fondurile europene, să luăm măsuri efectiv imediat. În momentul în care am trecut la reforma în administrație, la măsurile de reducere de cheltuiele, deja lucrurile se făceau cu frâna de mână trasă. ȘI PSD, ca partid, a început o politică de opoziție din interiorul puterii. (…) Nouă luni de zile m-am făcut că nu aud toate criticile”, a spus Bolojan.

El a adăugat că au fost mai multe lucruri care au stârnit nemulțumirea baronilor locali PSD.

„În paralel însă, am făcut câteva lucruri. Ca să ne putem menține cheltuielile statului în niște limite normale, am introdus o disciplină în finanțele țării și fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o «pușculiță» pentru administrații neperformante, pentru rezolvarea unor probleme într-un județ sau în altul, iar oamenii care erau obișnuiți, în principal baronii locali de la PSD, normal că au avut o stare de nemulțumire pentru că s-au comportat uneori și în guvernarea națională, unii dintre ei, așa cum se comportă în județele unde țin majorități stabile”, a mai precizat premierul României.

„Unde lucrurile nu mergeau bine, întotdeauna cineva avea o susținere a PSD”

El mai susține că a „încercat să pună reflectoarele pe zonele unde statul român a avut pierderi importante”, dar și acolo a întâmpinat blocaje.

„Degeaba aduni bani din taxele muncite de români, degeaba îți reduci cheltuieli, dacă ai pierderi, ai găuri și nu le corectezi. Lucrăm degeaba și nu vom avea rezerve ca să îmbunătățim viața românilor. (..) Gândiți-vă că peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, erau responsabili mai mulți oameni, transpolitic sau transinstituțional, dar întotdeauna cineva avea o susținere a PSD. Asta cu siguranță peste tot, și asta a deranjat destul de mult”, a punctat Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE