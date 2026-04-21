Conform Ordinului nr. 6.616 apărut astăzi în Monitorul Oficial, dosarele se depun până pe 15 mai, urmând ca beneficiarii să poată cumpăra calculatoarele în baza voucherelor ce vor fi distribuite în perioada 31 august – 12 septembrie.

Procesul de selecție pentru programul „Euro 200” se va finaliza în luna iulie. După afișarea listelor preliminare pe 26 iunie și soluționarea eventualelor contestații (1-3 iulie), listele finale vor fi făcute publice pe 24 iulie de către Ministerul Educației, relatează Tribuna Învățământului.

Beneficiarii vor intra în posesia bonurilor valorice începând cu 31 august, acestea având o perioadă de valabilitate cuprinsă între 7 septembrie și 16 octombrie.

Ajutorul de 200 de euro este condiționat de un venit brut lunar de cel mult 500 de lei pe membru de familie. Foarte important de reținut: beneficiarii trebuie să deconteze achiziția calculatorului prin depunerea dovezii plății până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

Ministerul Educației derulează Programul „Euro 200” începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv dezvoltarea competenţelor de utilizare a mijloacelor IT & C.

