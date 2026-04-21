Eliminarea progresivă din circulație

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să pună capăt definitiv erei celei mai mari bancnote euro, cea de 500 de euro. Deși procesul de oprire a producției a început încă din 2019, măsura actuală vizează eliminarea lor progresivă din circulație, relatează La Nuova Sardegna și TGcom24.

Nu este vorba despre o alegere simbolică sau estetică. Bancnota mov a intrat în vizorul autorităților deoarece este frecvent asociată cu activități ilegale. Nu întâmplător a fost poreclită „Bin Laden”, tocmai din cauza dificultății de a-i da de urmă. Dimensiunile sale reduse în raport cu valoarea o făceau ideală pentru transportul unor cantități mari de bani, favorizând astfel spălarea de bani și finanțările ilicite.

Bancnota este supranumită „Bin Laden” nu pentru că ar fi fost folosită direct de către cel mai cunoscut terorist din lume, ci pentru că este extrem de greu de găsit în tranzacțiile legale de zi cu zi, fiind în schimb „favorita” organizațiilor criminale.

Valoarea sa mare concentrată într-un volum mic facilitează transportul unor sume uriașe (milioane de euro pot încăpea într-o geantă mică), fiind ideală pentru spălarea de bani, evaziune fiscală și finanțarea terorismului.

BCE pregătește „seria a treia” de bancnote

BCE pregătește „seria a treia” de bancnote, cu teme precum „Cultura europeană” sau „Râuri și păsări”. În acest nou design, bancnota de 500 de euro nu mai are loc, lăsând bancnota de 200 de euro drept cel mai mare segment disponibil.

Persoanele care dețin bancnote de 500 de euro nu trebuie să intre în panică. Acestea își păstrează cursul legal pe termen nelimitat. Pot fi folosite în continuare pentru plăți sau pot fi depuse la bănci.

Odată ce bancnotele de 500 de euro ajung în sistemul bancar, instituțiile de credit le vor trimite către băncile centrale naționale pentru a fi scoase definitiv din uz și înlocuite cu cupiuri mai mici (50, 100 sau 200 euro).

Noile bancnote din seriile viitoare vor beneficia de tehnologii avansate pentru a fi mult mai greu de falsificat și mai ușor de urmărit.

Măsura este una strategică, menită să îngusteze marja de manevră a economiei subterane, transformând treptat „biletul mov” într-o piesă de colecție.

Banca Centrală Europeană a anunțat, anul trecut, care sunt bancnotele cele mai falsificate din zona euro, reprezentând peste 75% din totalul bancnotelor contrafăcute retrase din circulație în 2024.