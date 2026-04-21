Belgianul s-a întâlnit cu cele două românce într-o cameră de hotel

Cazul unui bărbat care s-a întâlnit cu două femei în camera de hotel pentru o noapte de neuitat a atras atenția publicului din Belgia. Bărbatul a programat o întâlnire cu o damă de companie, printr-o platformă online.

Întâlnirea, care trebuia să aibă loc în Zonhoven, s-a mutat ulterior într-un hotel din Heusden-Zolder, unde nu a venit doar femeia solicitată, ci două. Conform portalului belgian de știri Hln.be, ceea ce părea o întâlnire obișnuită a luat o turnură neașteptată.

Cele două românce i-au cerut 500 de euro și i-au dat să bea o sticlă de cola

Bărbatul a plătit 500 de euro cash celor două femei pentru serviciile lor, dar susține că a fost forțat să consume o sticlă de cola.

„L-au obligat să bea, iar apoi nu își mai amintește nimic”, a declarat procurorul public în fața instanței.

Când bărbatul și-a recăpătat conștiența, cheile mașinii și cardul bancar îi dispăruseră. Mai târziu, verificând aplicația bancară, a descoperit că 4.900 de euro fuseseră retrași din cont.

Belgianul ar fi fost drogat de cele două românce

Un test de sânge efectuat ulterior a arătat prezența alcoolului, pastilelor pentru erecție și cocainei în organismul victimei. Imaginile de supraveghere de la hotel au ajutat autoritățile să identifice cele două femei și șoferul lor, legați de un vehicul cu număr de înmatriculare românesc.

Mașina a fost găsită câteva săptămâni mai târziu, având patru ocupanți, însă șoferul în cauză nu era printre ei. Acesta a fost prins ulterior.

Șoferul care le-a dus pe cele două românce la hotel este martor-cheie în proces

Șoferul a susținut că rolul său s-a limitat la a fi doar conducătorul auto. „A declarat că nu știa nimic altceva”, a afirmat procurorul.

Totuși, imaginile de la un bancomat arată cum una dintre femei retrage bani, pe care îi înmânează șoferului.

„Este evident că a fost implicat și știe mai multe decât recunoaște”, a adăugat acuzarea. Ministerul Public a cerut pedepse de trei ani de închisoare pentru șofer și cele două femei, care nu s-au prezentat la proces.

Avocata victimei a solicitat returnarea sumei de 4.900 de euro: „Clientul meu nu știe cum au obținut codul PIN, probabil l-a dezvăluit după ce a consumat acea cola”.

Șoferul este cunoscut pentru cursele pe care le face pentru prostituate

Avocata Stefanie Geraerts, care îl reprezintă pe șofer, a cerut achitarea acestuia, susținând că rolul său a fost exclusiv de șofer.

„De la început, el a spus același lucru. Este cunoscut în mediul din Anvers ca șofer pentru prostituate. Este adevărat că a fost prezent la bancomat, dar ceea ce nu se vede pe imagini este că banii i-au fost returnați femeii, iar el a fost plătit cu 30-40 de euro pentru a aștepta”, a declarat aceasta.

Avocata a mai explicat că după incident, clientul său s-a întors la familia sa din România, dar a revenit în Belgia când a aflat că este căutat.

„El a crezut că nu are nicio responsabilitate, că doar cele două femei sunt căutate. S-a întors fără să știe că acestea l-au depășit în viclenie, ele fiind încă în România”, a mai spus avocata.

Cele două femei nu au fost prezente în instanță, iar verdictul final este așteptat pe 4 mai 2026. Cazul continuă să atragă atenția publicului prin detaliile sale complexe și implicațiile legale pentru toți cei implicați.

La începutul acestui an, o anchetă a început și în Italia, după ce două românce au primit 800.000 de euro de la un italian și au pirdut toți banii la păcănele. Femeile moșteniseră averea de la un bărbat pe care îl îngriiseră.

