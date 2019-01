Cine este Irina Postolea, concurenta care a încins spiritele la „Exatlon”

Irina s-a apărat, încercând să explice că reacția ei a fost înțeleasă greșit. Atât membrii echipei Faimoșilor, cât și de coechipierii de la Războinici au taxat, în gradenă, manifestarea Irinei. Judoka a fost foarte dezamăgita de reacțiile colegilor. De asemenea, spune că s-a simtit marginalizată.

„Am avut o viață cu o jumătate de inimă”

Puțini știu că veterana acestui sezon Exatlon nu a avut o viață ușoara și că, în ciuda greutăților, a reușit să ducă sportul pe care îl practică, judo, la rang de performanță și, nu de puține ori, a fost pe podiumurile naționale și internaționale.

„Tata este sufletul meu, a avut grijă de noi toți, nu ne-a dat la orfelinat. Eu, la 10 ani, trebuia să fac mâncare și îmi amintesc că prima clătită am lipit-o de pereți. Mi-aș dori să fi avut și eu o mamă, dar tata a acoperit 99% tot ce are nevoie un copil în general. Lua o ciocolată și o împărțea în 3, nu în 4, ca să își ia si el„, și-a amintit, cu lacrimi în ochi, Irina Postolea.

„Am avut o viață trăită cu jumătate de inimă. O viață cu multe coborâșuri, dar și cu niște suișuri spectaculoase, la momentul lor. O viață în care mi-am dorit ceva ce nu am avut înainte, dar nu material. Mi-am dorit să am un copil, să îmi spună , pentru că eu nu am avut cui să îi spun așa și am suferit enorm. Mama e mama și tatăl nu poate să o înlocuiască. Am avut parte de o dragoste de jumătate de inima, o inima intreaga e mama ta „, a adaugat veterana Exatlon.

„După ce am născut, am lucrat 10 ani la un supermarket. Nu m-am plâns de nimic, era o muncă cinstită. Acum sunt cameristă, fac curat în apartamente închiriate în regim hotelier și îmi place, pentru că vorbesc cu clienții în engleză, aflu lucruri noi de la ei„, declara Irina Postolea înainte de aventura în Dominicană.

