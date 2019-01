Cosmin Seleși și-a rupt mâna la schi. “Mă bucur că am scăpat de operație”

„Mă aflam pe pârtia de schi, alături de Tudor (n.n. fiul său). Am evitat un copil și am căzut pe mâna stângă. Imediat, am fost transportat de echipajul de salvamontiști la spital, unde am primit îngrijirile medicale de specialitate. Acum câteva zile m-am întors în țară. Și sunt bine”, spune prezentatorul show-ului „Te cunosc de undeva!”.

Cosmin Seleși va trebui să stea cu mâna imobilizată pentru o lună și jumătate.

„Sunt pe mâinile unui medic foarte bun, aici, în țară. Am în continuare dureri, dar mă refac. Mă bucur că am scăpat de operație”, mai spune acesta.

