Podul Merwedebrug, situat în apropierea localității Gorinchem, a fost închis pentru traficul greu începând cu 18 iulie, după ce inspecțiile tehnice au arătat că structura din oțel este mai slăbită decât se estimase inițial. Autoritatea națională pentru infrastructură (Rijkswaterstaat) a avertizat că nu mai poate garanta siguranța construcției, dacă aceasta continuă să fie suprasolicitată de vehicule de mare tonaj.

Cu toate acestea, numărul celor care ignoră restricțiile rămâne alarmant de mare. O platformă online monitorizează în direct fiecare abatere.

Situația a devenit vizibilă la nivel național după lansarea unei platforme online numite sugestiv „Daar gaat er weer een” („Uite încă unul”). Creat de un privat, site-ul preia transmisia video publică a autorităților rutiere și folosește un algoritm de inteligență artificială bazat pe tehnologia YOLO și ByteTrack pentru a identifica și număra automat camioanele și autocarele care trec peste pod.

Datele înregistrate de algoritm, care are o precizie estimată la peste 98%, arată o imagine îngrijorătoare. Într-o singură zi, sistemul a detectat peste 1.800 de camioane și 15 autocare care au trecut peste structura avariată. În orele de vârf, peste 180 de vehicule grele au fost înregistrate traversând podul într-un singur interval de 60 de minute.

Concret, conform site-ului web, 1.864 de camioane și 15 autocare au fost detectate de marți de la ora 0.00 până miercuri la aceeași oră. În medie, aceasta a însemnat 104 camioane pe oră.

Cea mai aglomerată perioadă a fost între orele 10.00 și 11.00. În acea singură oră, au traversat podul 182 de camioane.

Platforma include și un contor teoretic al amenzilor, calculat la o valoare de 500 de euro pentru fiecare abatere. Potrivit acestui calcul automat, suma totală a sancțiunilor neaplicate este de 939.500 de euro, în cele 24 de ore monitorizate.

„Uite încă unul!” 1.864 de camioane au trecut în 24 de ore peste un pod pe care nu au voie să circule: 939.500 de euro e valoarea posibilelor amenzi

Creatorul site-ului precizează însă că platforma are doar un rol de monitorizare și nu emite sancțiuni oficiale, deoarece vehiculele de intervenție și unele autobuze de linie au derogare de la restricție.

Ministrul transporturilor anunță razii rutiere și oprirea șoferilor în trafic

Traficul ilegal intensiv de pe podul Merwedebrug a provocat reacții la cel mai înalt nivel în guvernul de la Haga. Ministrul infrastructurii și transporturilor, Vincent Karremans, a declarat că majoritatea șoferilor respectă regulile, dar numărul celor care încalcă legea rămâne inacceptabil.

Officialul a anunțat că poliția olandeză va declanșa o operațiune de amploare pe autostrada A27. Spre deosebire de controalele obișnuite bazate pe camerele fixe de monitorizare a numerelor de înmatriculare, noile acțiuni ale poliției vor presupune tragerea fizică pe dreapta a vehiculelor grele și aplicarea directă a amenzilor de 500 de euro pentru fiecare șofer depistat în culpă.

Măsurile drastice au ca scop protejarea structurii podului până la finalizarea lucrărilor de consolidare și prevenirea unui posibil accident grav pe una dintre cele mai tranzitate artere rutiere din Olanda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.RO
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Transferul lui Garita la FCSB nu l-a dat pe spate. „La banii lui Gigi, luam alt tip de atacant. E pentru o echipă în suferință”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transferul lui Garita la FCSB nu l-a dat pe spate. „La banii lui Gigi, luam alt tip de atacant. E pentru o echipă în suferință”. Exclusiv
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
ObservatorNews.ro
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
GSP.ro
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » IMAGINI + marea problemă
GSP.ro
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » IMAGINI + marea problemă
Parteneri
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
Mediafax.ro
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Redactia.ro
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Sute de turiști și localnici, evacuați pe mare din Halkidiki, în urma incendiilor uriașe. Anunțul Consulatului General al României
KanalD.ro
Sute de turiști și localnici, evacuați pe mare din Halkidiki, în urma incendiilor uriașe. Anunțul Consulatului General al României

Politic

Parteneri
Mihai Rotaru rupe tăcerea după calificarea Craiovei: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”. Ce a simțit la 0-1. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Rotaru rupe tăcerea după calificarea Craiovei: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”. Ce a simțit la 0-1. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online