Podul Merwedebrug, situat în apropierea localității Gorinchem, a fost închis pentru traficul greu începând cu 18 iulie, după ce inspecțiile tehnice au arătat că structura din oțel este mai slăbită decât se estimase inițial. Autoritatea națională pentru infrastructură (Rijkswaterstaat) a avertizat că nu mai poate garanta siguranța construcției, dacă aceasta continuă să fie suprasolicitată de vehicule de mare tonaj.

Cu toate acestea, numărul celor care ignoră restricțiile rămâne alarmant de mare. O platformă online monitorizează în direct fiecare abatere.

Situația a devenit vizibilă la nivel național după lansarea unei platforme online numite sugestiv „Daar gaat er weer een” („Uite încă unul”). Creat de un privat, site-ul preia transmisia video publică a autorităților rutiere și folosește un algoritm de inteligență artificială bazat pe tehnologia YOLO și ByteTrack pentru a identifica și număra automat camioanele și autocarele care trec peste pod.

Datele înregistrate de algoritm, care are o precizie estimată la peste 98%, arată o imagine îngrijorătoare. Într-o singură zi, sistemul a detectat peste 1.800 de camioane și 15 autocare care au trecut peste structura avariată. În orele de vârf, peste 180 de vehicule grele au fost înregistrate traversând podul într-un singur interval de 60 de minute.

Concret, conform site-ului web, 1.864 de camioane și 15 autocare au fost detectate de marți de la ora 0.00 până miercuri la aceeași oră. În medie, aceasta a însemnat 104 camioane pe oră.

Cea mai aglomerată perioadă a fost între orele 10.00 și 11.00. În acea singură oră, au traversat podul 182 de camioane.

Platforma include și un contor teoretic al amenzilor, calculat la o valoare de 500 de euro pentru fiecare abatere. Potrivit acestui calcul automat, suma totală a sancțiunilor neaplicate este de 939.500 de euro, în cele 24 de ore monitorizate.

Creatorul site-ului precizează însă că platforma are doar un rol de monitorizare și nu emite sancțiuni oficiale, deoarece vehiculele de intervenție și unele autobuze de linie au derogare de la restricție.

Ministrul transporturilor anunță razii rutiere și oprirea șoferilor în trafic

Traficul ilegal intensiv de pe podul Merwedebrug a provocat reacții la cel mai înalt nivel în guvernul de la Haga. Ministrul infrastructurii și transporturilor, Vincent Karremans, a declarat că majoritatea șoferilor respectă regulile, dar numărul celor care încalcă legea rămâne inacceptabil.

Officialul a anunțat că poliția olandeză va declanșa o operațiune de amploare pe autostrada A27. Spre deosebire de controalele obișnuite bazate pe camerele fixe de monitorizare a numerelor de înmatriculare, noile acțiuni ale poliției vor presupune tragerea fizică pe dreapta a vehiculelor grele și aplicarea directă a amenzilor de 500 de euro pentru fiecare șofer depistat în culpă.

Măsurile drastice au ca scop protejarea structurii podului până la finalizarea lucrărilor de consolidare și prevenirea unui posibil accident grav pe una dintre cele mai tranzitate artere rutiere din Olanda.

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