Rocsana Marcu a trecut recent prin momente delicate din punct de vedere medical, fiind supusă unei intervenții chirurgicale complexe. Operația a fost de lungă durată și a necesitat un efort considerabil din partea echipei medicale, iar vedeta se recuperează excelent.

Rocsana Marcu: „Deja dansez”

La mai puțin de o săptămână de la ieșirea din sala de operație, Rocsana Marcu a decis să vorbească deschis despre problema de sănătate pe care a întâmpinat-o. Ea a postat un scurt video în care dansează. A ales o rochie roz, vaporoasă, în ton cu starea ei.

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„La mai puțin de o săptămână după o operație de 8 ore și jumătate… și deja dansez. Ceea ce a început ca o problemă medicală s-a încheiat cu cel mai bun rezultat posibil: sunt sănătoasă, fericită și, în sfârșit, îmi pot încheia din nou cămășile la nasturi. Un nasture pe rând!”, a povestit Rocsana Marcu în mediul online.

În cadrul aceluiași mesaj, fosta prezentatoare TV a ținut să își exprime recunoștința față de cadrul medical care s-a ocupat de intervenția sa chirurgicală, subliniind atenția și grija de care a avut parte pe parcursul întregului proces.

Rocsana Marcu: „Sunt extrem de fericită. Problemă rezolvată”

„Îi mulțumesc enorm doctorului Adnan pentru profesionalismul și grija incredibile, precum și pentru rezolvarea problemei medicale. Sincer, omul acesta s-ar putea să fie un înger. Sunt extrem de fericită. Problemă rezolvată. Nasturi încheiați. Toată lumea câștigă”, a adăugat aceasta.

După ce a plecat din România în Dubai, Rocsana Marcu s-a făcut agent imobiliar, iar în iunie ea a devenit doctor în Drept, specializată în Dreptul Proprietății. Pe lângă proprietățile pe care le vinde în toată lumea, fosta vedetă TV a decis să predea și cursuri despre imobiliare. Iar prețul pe care îl cere pentru câteva zile de studiu este unul destul de piperat. Potrivit afirmațiilor fostei vedete TV, cursurile pe care ea le predă sunt de trei tipuri. Iar cei care vor să se și întâlnească în Dubai cu ea trebuie să scoată din buzunar aproape 10.000 de euro.



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