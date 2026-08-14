Descoperirea de vineri a mobilizat din nou forțele de ordine și structurile Ministerului Apărării Naționale. Zona a fost securizată rapid, iar accesul turiștilor pe segmentul de plajă și la digul din apropiere a fost complet restricționat, ca măsură de prevenție, până când echipele de specialiști vor ridica piesa pentru cercetări amănunțite.

Anchetatorii care gestionează cazul iau în calcul drept ipoteză principală posibilitatea ca fragmentul identificat vineri să se fi desprins chiar din drona observată cu 24 de ore în urmă. Primele evaluări tehnice au confirmat că piesa găsită nu avea încărcătură explozivă și nu prezenta un risc pirotehnic direct pentru oamenii din apropiere.

Joi dimineață, mai mulți oameni aflați pe plajă au văzut o dronă la aproximativ 15 metri de țărm. În urma apelului, Garda de Coastă a cerut sprijinul Forțelor Navale Române, fiind trimisă o echipă de scafandri de luptă EOD specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive. Aparatul a fost extras din apă de militari și predat autorităților de frontieră.

Incidentele succesive din ultimele două zile de la Costinești sunt atent monitorizate de Ministerul Apărării Naționale. Componenta găsită vineri urmează să fie analizată de experți militari pentru a se stabili cu exactitate originea dronei, traseul pe care l-a urmat și contextul în care a ajuns în apele teritoriale românești.

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