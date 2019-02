Cristi Bozgan i-a refuzat pe Steven Seagal și Van Damme ca să prezinte Ferma

Cristi Bozgan este cel care prezintă show-ul Ferma, de la Pro TV, alături de binecunoscuta Mihaela Rădulescu. Acesta a dezvăluit că a refuzat colaborarea cu două mari staruri internaționale pentru a putea prezenta emisiunea. Este vorba despre actorii filmelor de acțiune Steven Seagal și Jean-Claude Van Damme.

Cristi Bozgan a mărturisit că i s-a cerut să ofere suport în vederea realizării unor cascadorii în două filme de acțiune, cu Jean-Claude van Damme și Steven Seagal în rolurile principale.

„Am refuzat să fiu implicat în două filme de acțiune. Într-unul a fost Steven Seagal în rol principal, iar în celălalt era Jean-Claude Van Damme. Am făcut destul de multe cascadorii în viața mea, am prieteni cascadori, iar datorită experienței în diverse structuri militare și a tehnicilor de supraviețuire pe care le stăpânesc bine, aș fi putut fi parte dintr-un film de acțiune. Însă nu am simțit că sunt proiecte potrivite pentru mine și am preferat să mă concentrez pe specializarea în tehnici de supraviețuire”, a explicat Crsiti Bozgan pentru Pro TV.

„Mă bucur că am luat decizia aceea atunci, pentru că acum, datorită experienței de survival, sunt mentorul concurenților de la FERMA și le transmit și lor noțiuni de bază care îi pot ajuta în orice situație”, a mai spus prezentatorul de la Ferma.

Citește și: Filiera italiană! O nouă pacientă mutilată la nas de Matthew Mode își amintește că „medicul chirurg” a intrat în sala de operație alături de un prieten, Michelle di Chirico, un dentist! „Când mi-a dat pansamentul jos, nasul meu arăta ca un şniţel bătut pe tocător”