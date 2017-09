Probabil că nu există român care sa nu fi auzit celebra replică “Un fleac, m-au ciuruit” a comisarului Miclovan, personajul care l-a facut celebru pe Sergiu Nicolaescu și, fără doar și poate, cel mai vestit din întreaga cinematografie românească.

Primul film regizat de Sergiu Nicolaescu ce l-a avut în centrul atenţiei pe comisarul Miclovan a fost „Cu mâinile curate”, a cărui premieră a avut loc în octombrie 1972 și s-a bucurat de un imens succes. Pelicula fusese realizată de o echipă de excepţie, fiind prima a l’americaine. TVR 2 propune la „Duminica Filmului Românesc” o reîntâlnire de excepție cu celebra serie a lui Sergiu Nicolaescu, iar duminică, 2 octombrie, de la ora 20.10 este programat primul film, „Cu mâinile curate”.

Producția reunește câțiva dintre cei mai mari actori pe care i-a avut România: Sergiu Nicolaescu (comisarul Tudor Miclovan), Gheorghe Dinică (banditul Lascarică), Ilarion Ciobanu (comisarul-sef Mihai Roman); Sebastian Papaiani (informatorul Oarca), George Constantin (șeful bandiților Semaca), Ștefan Mihăilescu-Brăila (banditul Buciurliga), Emanoil Petruț (Popa) și Aimee Iacobescu (Charlotte).

Actrița Aimee Iacobescu, care a fost diagnosticată cu o boală cumplită, și-a amintit despre cum a ajuns să joace în seria respectivă de filme.

„Este primul film făcut alături de Sergiu Nicolaescu șI am realizat atunci devotamentul și precizia cu care lucra. În ciuda a ceea ce gândește toată lumea, la filmări nu prea aveam momente relaxante. Sergiu era cunoscut ca fiind un regizor foarte sever și nu prea aveam chef de glume. Era genul de om riguros și care nu făcea rabat la niciun amănunt. Țin minte că filmam de dimineață până seara, într-un ritm foarte alert. Surprinzător, nu mi s-a părut greu și asta pentru că scenariul era foarte bun, iar indicațiile regizorale erau atât de precise încât nu era nevoie de prea multe repetiții. Nici gând să trebuiască reluată filmarea”, își amintește Aimee Iacobescu, care o duce foarte greu, despre rolul care a marcat debutul său cinematografic.

„Vreau să vă mărturisesc că toate filmele și toate personajele pe care le-am făcut la Sergiu mi-au fost dragi. Eram foarte tânără, la începutul carierei, când am primit un telefon ede la Sergiu. Îmi oferea un rol și mi-a povestit despre ce este vorba în film. Eram foarte tânără, iar când mi-a prezentat personajul Charlotte am fost entuziasmată. Am acceptat imediat și nu am regretat. Am jucat în toate seriile lui Sergiu, alături de actori excepționali și toți m-au sprijinit si m-au ajutat să-mi iasă bine rolul”, a mai spus Aimee Iacobescu.

Bărbatul cu stil, clasă și charisma, atribute pe care regizorul Sergiu Nicolaescu avea să le imprumute comisarului Miclovan, personaj născut în 1972 și rebotezat Moldovan dupa primul film al seriei, are ca sursă de inspirație pe un unchi al cineastului. Seria Moldovan a continuat cu „Un comisar acuză”(1974), „Revanşa” (1978), „Duelul” (1981). Ultimul film al comisarului Moldovan este „Supravietuitorul”, realizat in 2008, la 27 de ani distanta de „Duelul”.