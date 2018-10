Cine-l vede pe Pavel alături de fiica lui cea mare, elevă în clasa a IX-a, se întreabă: cine o fi tânăra cu care se afișează prezentatorul de la PRO TV? Eva și-a întrecut tatăl în înălțime, iar el se jenează acum s-o mai țină de mână… „E cu vreo cinci centimetri mai înaltă decât mine. Înainte de Crăciun, era mai mică decât mine și acum e mai mare. Este ciudat, fiindcă eu eram obișnuit să-mi țin copii de mână. La un moment dat, eram vizavi de ea și când m-am întors, am văzut un om mai mare decât mine și am zis că parcă nu mai dă bine să mă duc cu ea de mână… Acum mergem unul pe lângă altul, dar mi-e dor de momentele și de clipele când o țineam de mână și o duceam la școală, la pian, la dansuri. A crescut mare. Acum mă mai bucur de Rita, până mai crește și ea. Sofia mi-a zis deja că îmi mai dă vreo 4-5 ani să o mai țin de mână”, ne-a povestit amuzat prezentatorul de la „Vocea României” și „Românii au talent”, menționând că nu poate decât să se bucure că fiicele lui nu-i moștenesc înălțimea: „Înseamnă că a fost totul cu folos și dacă soarta lor este să fie mai înalte decât mine, așa să fie, important e să fie sănătoase”.

Pavel ne-a mărturisit că nu e și nu va fi un tată autoritar, care să-i sperie pe potențialii admiratori ai fetelor: „Înveți ceva din lecțiile celorlați. Încerc să le fiu un prieten foarte bun pentru că ea, fata, trebuie să știe că, indiferent ce i se va întâmpla sau indiferent ce va face, eu sunt alături de ea, sunt prietenul ei. Dacă eu încep cu amenințări, ea, la un moment dat, se va teme de mine și atunci îmi va ascunde lucruri. Eu și soția mea încercăm să fim doar foarte buni prieteni cu fetele, să știe că tot timpul în noi au prieteni de nădejde și indiferent de ce li se va întâmpla, noi le suntem alături. Numai că trebuie să înțeleagă că orice faptă are consecințe și trebuie să știe că acea consecință este bună sau rea, iar ele trebuie să discerne asta”.

Prezentatorul PRO TV ne-a spus și ce și-ar dori el ca tată: să poată opri un pic timpul. „Dacă ar fi după mine, eu aș păstra copiii mici, undeva între 2 și 5 ani. Mă surprind cât cresc de mari. Acum cea mare merge la liceu și sunt curios: unde e, cum e?”.

VIDEO: George Capoianu

