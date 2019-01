Dani Oțil are necazuri în vila din Corbeanca. „Am chemat și o firmă, am dat bani frumoși” | FOTO & VIDEO

Dani Oțil are un șoricel în casă, de care nu poate să scape. Prezentatorul de la Antena 1 a pus tot felul de curse, a apelat la o firmă de specialitate, însă fără succes.



„M-am întors acasă și după două săptămâni de absență vreau să vă prezint din bunele sau relele pe care le-am găsit acasă. M-ați crezut nebun unii, alții m-ați luat foarte în serios când v-am vorbit despre super șoricelul de la mine de acasă. Ei bine, vă anunț că super șoricelul de la mine de acasă va fi foarte curând premiat de o organizație a super șoriceilor de pe planetă.

Fix înainte de a pleca de acasă, am chemat o firmă profesionistă de deratizare, le-am dat și o grămadă de bani, au zis că eu pun curse pe simple și că nu folosesc lipiciul potrivit și substanțele lor aduse din America.

Ei bine, cursele lor sunt din Americ și pe fiecare cursă cu lipici ei au pus mâncare din România.

Haideți să vedeți cum s-a organizat super șoricelul meu de acasă. deși nu i-am lăsat nimic de mâncare timp de două săptămâni, el a reușit să se hrănească…

Pe cursă am prins două molii. Pe țâmburei au fost cârnăciori, nu mai sunt.

Pe cursa a doua a fost pusă otravă adusă special din America…Vedeți vreun șorciel? Ei bine, nu…

Pe a treia cursă am pus cașcaval, dar am prins tot molii. Mi-au adus oamenii și o cursă clasică. pe cursă am pus slăninuță și slăninuța nu mai este…”, povestește Dani Oțil într-o înregistrare video postată pe o rețea de socializare.

Citește și: Un infractor căutat de autoritățile române a fost descoperit în California, unde se dădea preot! El încasa 3.000 de dolari lunar pentru munca sa