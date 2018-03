Daniel Day-Lewis, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Daniel Day-Lewis a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru apariția în filmul „Phantom Thread“, ultimul pe care l-a realizat în cariera sa. Deținător a trei premii Oscar, Day-Lewis a anunțat anul trecut că se retrage și nu va mai juca. Pe 23 ianuarie, filmul ”Phantom Thread” regizat de Paul Thomas Anderson a fost nominalizat la cinci premii Oscar, printre care și cel mai bun film.

Rolul lui Daniel Day-Lewis, nominalizat la premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun actor

Daniel Day-Lewis a anunțat în 2017 că se va retrage din cinematografie și nu va mai juca, dar anunțul a fost făcut după ce a terminat filmările pentru ”Phantom Thread”, filmul datorită căruia ar putea deveni singurul actor din istorie cu patru premii Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, egalând-o astfel pe Katharine Hepburn, care are patru statuete pentru rol principal feminin.

Rolul din Phantom Thred este unul cu totul nou pentru Day-Lewis, care după ce a jucat aristocrați, muncitori marginalizați, hoţi, homosexuali sau criminali, acum interpretează un creator de modă în vogă – Reynolds Woodcock. Alături de sora sa, Cyril (Lesley Manville – nominalizată și ea la Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin), Woodcock se afla în centrul modei britanice, îmbracând membri ai casei regale, staruri de cinema și femei foarte bogate.

Femeile vin și pleacă din viața lui Woodcock, până când întâlnește o tânără osăptăriță, Alma (Vicky Krieps), care îi devine curând muză și iubită. Încet, Woodcock se trezește că viața lui, până de curând bine planificată, ajunge să fie dată peste cap de iubire.

Acesta este cel de-al optulea film al lui Paul Thomas Anderson și a doua colaborare cu Daniel Day-Lewis împreună cu care a luat la There Will Be Blood.

Părerea criticilor și a fanilor despre Daniel Day-Lewis în rolul lui Reynolds Woodcock din filmul ”Phantom Thread”

”Daniel Day-Lewis îl interpretează pe Reynolds cu un farmec sexy, dar „Phantom Thread” rămâne studiul unui bărbat care o tratează pe femeia în care se îndrăgostește într-un mod care nici o femeie, nici o persoană,nu ar trebui să fie tratată vreodată”, scrie criticul de film Owen Gleiberman pentru Variety.

”Cu toată sinceritatea, cred că aș fi urât acest film dacă rolul principal ar fi fost portretizat de oricine altcineva decât Daniel Day-Lewis. Îmi e greu să mă gândesc la orice alt actor care mi-ar fi reținut atenția. Cu alte cuvinte, Day-Lewis este un actor care îmi atrage atenția și o păstrează. Da, povestea a fost puțin răsucită, dar și relațiile din viața lui Woodcock.

Sper ca Day-Lewis să-și reconsidere poziția și să nu se retrage după acest film. Are un nou capitol înaintea lui la vârsta pe care o are. Acest film nu este cel cu care ar trebui să-și ia rămas bun”, scrie Margaret Henry-Pokusa, o cinefilă pe Variety.

”Poate aceasta să fie cu adevărat performanța finală a lui Daniel Day-Lewis? El a spus că este, și nu este cineva care să vorbească în gol. Trebuie să presupunem că acest film înseamnă la revedere. Day-Lewis încheie într-o notă minunată: simt un amestec de euforie și tristețe disperată”, își încheie recenzia la film criticul Peter Bradshaw care scrie pentru The Guardian.

În ce filme a mai jucat Daniel Day Lewis, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Daniel Day-Lewis este considerat unul dintre cei mai selectivi actori de la Hollywood și pri urmare numărul filmelor în care a jucat este destul de restrâns, de exemplu, între 1998 și 2010 a jucat în doar cinci filme, iar din 2013 și până în 2017 nu a mai jucat niciun alt rol. Cu toate acestea, are cinci nominalizări la Oscar și trei statuete câșigate, toate pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Celebru pentru intensitatea dramatică a rolurilor diverse pe care le interpretează – aristocrat, muncitor marginalizat, hoţ, homosexual, criminal -, starul britanic a colaborat de-a lungul anilor cu unii dintre cei mai apreciaţi regizori ai lumii, precum Martin Scorsese, Steven Spielberg, Stephen Frears, Jim Sherdian, Paul Thomas Andersin şi James Ivory.

A câștigat primul său Oscar în 1990 pentru „My Left Foot”, în care joacă rolulul scriitorului și artistului Christy Brown, imobilizat într-un scaun cu rotile din cauza paraliziei cerebrale. Al doilea premiu a fost pentru pentru „There Will Be Blood” (2008), în care joacă unui petrolist feroce și cel de-al treilea Oscar l-a primit pentru rolul principal din „Lincoln” al lui Steven Spielberg (2013), film în care l-a interpretat pe președintle american Abraham Lincoln.

Daniel Day-Lewis a fost nominalizat la Oscar de alte două ori, pentru rolurile din filmele ”În numele tatălui/ In The Name Of The Father” (1995) şi ”Bandele din New York/ Gangs of New York” (2002), şi a impresionat în alte pelicule elogiate de critici şi de public, precum ”Un gentleman la New York”, ”Ultimul Mohican”, ”Vârsta inocenţei”, ”Boxerul” şi ”Nine”.

Lucruri pe care nu le știai despre Daniel Day Lewis

Daniel Day-Lewis se transpune în personajul pe care îl interpretează nu doar pe platourile de filmare ci și în viața de zi cu zi, pe perioada filmărilor. De exemplu, în timpul filmărilor pentru ”My Left Foot” (Piciorul meu stâng) pentru care a și primit primul său Oscar, a ținut să se deplaseze în scaun cu rotile, la fel ca și Christy Brown, personajul său, inclusiv în afara filmărilor, cerând, de multe ori, membrilor echipe de filmare ajutorul pentru a ajunge dintr-un loc în altul pe platourile de filmare.

Partenera sa din Pgantom Thread, Vicky Krieps a recunoscut că a fost „dificil” să lucreze cu Daniel Day-Lewis pe platou, deoarece el rămâne în personaj, chiar și atunci când nu filmează. Krieps a declarat pentru Evening Standard ES Magazine că, datorită devotamentului său neclintit față de metoda de acțiune, a ajuns să interacționeze cu el în timp ce erau ambii în caracter, departe de camere. „Într-o zi, între momentele de filmare am mers la camera lui verde și am spus ‘Vreau să-l văd pe Reynolds’. Am ajuns la ușa lui și am bătut. Nu știam ce se va întâmpla. A deschis ușa și a spus: ‘Alma!’. Am intrat și am băut ceai împreună și am purtat o conversație minunată despre muzică și Virginia Woolf. De atunci, a devenit un lucru obișnuit; ne întâlneam și vorbeam, ca personaje”.

Day-Lewis este fiul poetului Cecil Day-Lewis și al actriței Jill Balcon. Bunicul său matern a fost Sir Michael Balcon, personalitate importantă a cinematografiei britanice, director al renumitelor studiouri Ealing.

Atunci când Martin Scorsese l-a contactat pentru a-i propune rolul din Gangs of New York, Day-Lewis se afla în Florența, Italia, unde învăța să fie cizmar.

Ce sanse are Daniel Day-Lewis, să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun

Potrivit caselor de pariuri, Day-Lewis este cotat cu a treia șansă la câștigara premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, după Gary Oldman din ”Darkest Hour” și Timothee Chalamet din ”Call Me By Your Name”.

Casa de pariuri Gold Derby îl cotează cu o șansă de 50/1 pentru câștigarea statuetei, fiind peste Daniel Kaluuya și Denzel Washington.

Ce alți actor sunt nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2018

Memebrii Academiei Americane de Film au anunțat pe 23 ianuarie lista nominalizarilor la Premiile Oscar 2018.

Nominalizații pentru cel mai bun actor într-un rol principal, pe lângă Daniel Day-Lewis sunt:

Timothee Chalamet, ”Call Me By Your Name

Daniel Kaluuya, „Get Out“

Gary Oldman, „Darkest Hour“

Denzel Washington, „Roman J. Israel Esq.“

Libertatea.ro va avea LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018, care va avea loc duminică 4 martie la Dolby Theater din Los Angeles.