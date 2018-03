Denzel Washington, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Denzel Washington a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru apariția în filmul „ Darkest Hour “. Aceasta este cea de-a noua nominalizare a actorului care are în palamares două statuete. Filmul Roman J. Israel, Esq pentru care a primit nominalizarea nu se ridică, însă, la nivelul prestației actorului principal, neavând nicio altă nominalizare la Oscaruri.

Rolul lui Denzel Washington, nominalizat la premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun actor

În ”Roman J. Israel, Esq”, Denzel Washington joacă rolul unui avocat apărător idealist, a cărui viață este dată peste cap atunci când mentorul său, un simbol al drepturilor civile, moare. Dar când este recrutat să se alăture unei firme conduse de unul dintre foștii studenți ai mentorului său, avocatul George Pierce (Colin Farrell) – și începe o prietenie cu o tânără lutătoare pentru egalitatea drepturilor de gen (Carmen Ejogo), încep să se întâmple o serie de evenimente care vor pune la încercare activismul care a definit cariera lui Roman.

Unii actori sunt cunoscuți pentru că joacă anumite tipuri de roluri. Denzel Washington este unul dintre aceștia, el și-a făcut o carieră din a juca roluri de personaje dominante și puternice. Una dintre cele câteva momente în care nu a jucat un astfel de rol a venit în ”Roman J. Gilroy, Esq”. Într-un interviu recent, regizorul Dan Gilroy a explicat că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Washington și-a câștigat locul între cei cinci actori nominalizați la Oscar în 2018.

Părerea criticilor și a fanilor despre Denzel Washington în rolul lui Roman din filmul ”Roman J. Israel, Esq”

”Unul dintre cele mai mari și mai subtile daruri pe care un actor le poate avea este capacitatea de a asculta în mod activ. Acesta este un lucru la care Washington excelează, ceea ce face ca interpretarea sa să-l facă pe Roman atât de interesant.

Bineînțeles, când te uiți la Roman, există un aspect transformator evident (deși nu la fel de dramatic ca cel al lui Gary Oldman în rolul lui Winston Churchill. Washington este transformat într-un Afro-american deordonat, dinții falși îi dau un zâmbet deformat, iar îmbrăcămintea este neîngrijită. Dar ceea ce îl transformă cel mai mult este felul în care se mișcă, cum ascultă și cum privește lumea din jurul lui. Roman nu privește adesea oamenii în ochi. Privirea lui este furioasă, nesigură. Nu pare să asculte în întregime oamenii. Washington, prin ticuri subtile în privire și gesturi, comunică cu ușurință ceea ce gândește personajul, reevaluând în mod constant locul său în lume”, scrie Angelica Jade Bastién pentru Vulture.com.

În ce filme a mai jucat Denzel Washington, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Denzel Washington, ajuns la 63 de ani, a debutat în cinematografie în 1981 cu filmul Carbon Copy. De atunci a primit trei premii Globul de Aur, un premiu Tony și două Premii Oscar: ”Cel mai bun actor în rol secundar” pentru filmul istoric de război Glory (1989) și ”cel mai bun actor” pentru rolul său de polițist corupt în thrillerul ”Training Day” 2001. De altfel, el este primul actor de culoare care a câștigat două Oscaruri.

De-a lungul carierei a jucat multe personaje care au existat în viața rală așa cum sunt activistul sud-african Steve Biko în Cry Freedom (1987), ministrul musulman și activistul pentru drepturile omului Malcolm X în ”Malcolm X” (1992), boxerul Rubin „Hurricane” Carter în ”The Hurricane” (1999), antrenorul de fotbal Herman Boone din „Remember the Titans” (2000), poetul și educatorul Melvin B. Tolson în ”The Great Debaters” sau lordul crimei Frank Lucas în ”American Gangster” (2007).

A mai apărut în filme cu un succes uriaș la public precum ”The Pelican Brief” , ”Crimson Tide”, ”The Preacher’s Wife”, ”Out of Tim”e, ”Man on Fire”, ”The Manchurian Candidate” sau ”Inside Man”. După 2010 a apărut în filme precum ”The Book of Eli”, ”Unstoppable”, ”Flight”, pentru care a primit încă o nominalizare la Oscar sau ”The Magnificent Seven”.

Lucruri pe care nu le știai despre Denzel Washington

Atunci când a fost mic nu a văzut filme western penru că tatăl său, care era predicator, le intrzicea lui și fraților săi, să meargă la cinematograf. Singurele filme pe care le-a văzut erau cele biblice.

Denzel Washington este căsătorit cu soția sa, Pauletta Pearson, din 1983, fiind unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood. Cei doi au împreuncă patru copii, dintre care doi gemeni, născuți în 1991.

Washington este un creștin devotat și s-a gândit serios să renunțe la acotrie pentru a deveni predicator. El spune că citește zilnic din Biblie.

Regizorul Davin Fincher i-a oferit lui rolul lui Mills din Se7en, în 1995, dar Washington a refuzat. În cele din urmă personajul a fost jucat de Brad Pitt, care a avut una dintre cele mai bune interpretări din carieră.

De-a lungul carierei sale, Washingtonul a jucat în doar patru comedii, dintre care una este filmul său de debut. Actorul a menționat că și-a dorit întotdeauna să facă un rol mare într-o comedie.

Ce sanse are Denzel Washington, să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun

Potrivit caselor de pariuri, Washington este cotat cu cea mai mică șansă la câștigarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Casa de pariuri Gold Derby îl cotează cu o șansă de 100/1 pentru câștigarea statuetei.

Ce alți actor sunt nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2018

Memebrii Academiei Americane de Film au anunțat pe 23 ianuarie lista nominalizarilor la Premiile Oscar 2018.

Nominalizații pentru ”cel mai bun actor într-un rol principal”, pe lângă Denzel Washington sunt:

Gary Oldman, ”The Darkest Hour”

Timothée Chalamet, „Call Me by Your Name“

Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread“

Daniel Kaluuya, „Get Out“

Libertatea.ro va avea LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018, care va avea loc duminică 4 martie la Dolby Theater din Los Angeles.