Timothée Chalamet, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Timothée Chalamet a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru apariția în filmul „Call Me by Your Name“. Pe 23 ianuarie, pelicula ”Call Me By Your Name”, regizat de Luca Guadagnino, a mai fost nominalizat la alte trei categorii printre care și cel mai bun film.

Rolul lui Timothée Chalamet, nominalizat la premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun actor

În filmul ”Call Me by Your Name”, Timothée Chalamet îl joacă pe Elio Perlman, un tânăr de 17 ani,care în 1983 petrece vacanța alături de familia sa într-o vilă din secolul XVII din Lombardia, Italia. În curând îl întâlnește pe Oliver, un student frumos, care lucrează ca asistent pentru tatăl lui Elio. În mijlocul splendoarei împrejmuite de soare, Elio și Oliver descoperă frumusețea imensă a dorinței trezite pe parcursul unei veri, care le va schimba viața pentru totdeauna.

Regizorul Luca Guadagnino l-a ales pe Chalamet pentru rolul lui Elio după ce a descoperit că este ingenios, ambițios și intenționat să se certe în roluri, a spus el, adăugând: „El nu merge niciodată pentru calea ușoară. El merge într-un mod foarte complicat. El are un sentiment de seducție infecțioasă el, dar este, de asemenea, interconectat cu o tulburare internă foarte frumoasă „, a spus Guadagnino într-un interviu pentru New York Times.

Chalamet a declarat că a fost atras de acest rol, pentru că a fost „o privire sinceră asupra existenței unei persoane tinere”.

Părerea criticilor și a fanilor despre Timothée Chalamet în rolul lui Elio din filmul ”Call Me by Your Name”

”Geniul lui Chalamet în ”Call Me by Your Name” este că el te trage departe în adâncurile de sub suprafața liniștită a lui Elio. Pofta și dorința, auto-respingerea, intelectul și bunătatea toate sunt interpretate perfect. Aceasta, desigur, face parte din sarcina actorului: de a evoca viața emoțională a unui personaj. Dar chiar și cei mai buni, uneori, calculează greșit, oferind prea mult sau prea puțin, sau atrăgând atenția asupra efortului. Chalamet se plimba pe o funie: El respectă rezerva lui Elio – evazivitatea lui, nehotărârea lui puțin studiată – în timp ce vă permite să vedeți mizeria umană de sub ea. Interpretarea este controlată și lucrată foarte bine, dar nu simți nici măcar odată instrumentele la muncă”, scrie Jon Frosch pentru The Hollywood Reporter.

”Interpretarea sensibilă, bine calibrată a lui Chalamet compensează faptul că el și Hammer (n.r. partenerul său care îl joacă pe Oliver) au practic chimie zero”, scrie Calvin Wilson, un critic pe rottentomatoes.com.

În ce filme a mai jucat Timothée Chalamet, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Timothée Chalamet, în vârstă de 22 de ani, și-a încput cariera cinematografică în filme de scurt metraj și apoi a debutat în serialul Homeland. Pe marile ecrane a debutat în 2014 în drama Men, Women & Children. În același an a apărut și în SF-ul Interstellar.

Au urmat apoi câteva filme mai puțin cunoscute, iar în 2017 a jucat în Call Me By Your Name și Lady Bird, ambele nominalizate anul acesta la Oscarul pentru cel mai bun film.

Lucruri pe care nu le știai despre Timothée Chalamet

Născut pe 27 decembrie 1995, Timothée Chalamet provine dintr-o familie cu strânse legături cu lumea cinematografică. Un unchi din partea mamei sale este regizorul Rodman Flender, matușa sa este producătorul de televiziune și scriitorul Amy Lippman, iar bunicul sau maternal a fost scenaristul Harold Flender.

Chiar dacă este născut în Statele Unite, tatăl său este francez, de aici i se trage și numele franuzesc. Bunicul său patern a fost pastor în Saint-Etienne, Franța.

Visul său din copilărie a fost acela de a fi fotbalist și a povestit că: „Crescând, mi-am împărțit timpul între New York și un mic sat de la aproximativ două ore de la Lyon … Am fost antrenor la o tabără de fotbal din Franța Când aveam 13 ani am antrenat o echipă de copii între 6 și 10 ani”.

În viața personală, cea mai cunoscută iubită a sa a fost Lourdes Leon, una dintre fiicele Madonnei.

Ce sanse are Timothée Chalamet, să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun

Potrivit caselor de pariuri, Timothée Chalamet este cotat cu a doua șansă la câștigara premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, după Gary Oldman din ”Darkest Hour”.

Casa de pariuri Gold Derby îl cotează cu o șansă de 16/1 pentru câștigarea statuetei, fiind peste Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya și Denzel Washington.

Alți actori nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2018

Memebrii Academiei Americane de Film au anunțat pe 23 ianuarie lista nominalizarilor la Premiile Oscar 2018.

Nominalizații pentru ecl mai bun actor într-un rol principal, pe lângă Timothée Chalamet sunt:

Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread“

Daniel Kaluuya, „Get Out“

Gary Oldman, „Darkest Hour“

Denzel Washington, „Roman J. Israel Esq.“

Libertatea.ro va avea LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018, care va avea loc duminică 4 martie la Dolby Theater din Los Angeles.