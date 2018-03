Gary Oldman a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru apariția în filmul „ Darkest Hour “. Pelicula, regizată de Joe Wright a primit pe 23 ianuarie, patru nominalizări la Oscar, printre care și pentru cel mai bun film.

Rolul lui Gary Oldman, nominalizat la premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun actor

În filmul Darkest Hour, Gary Oldman joacă rolul premierului britanic Winston Churchill. Povestea filmului, inspirată din fapte istorice, începe, când, la doar câteva zile după ce a fost desemnat prim-minustru, Churchill s-a confruntat cu unele cele mai turbulente momente din istorie. Trebuia să decidă dacă va negocia cu Germania nazistă, pe măsură de forțele lui Hitler fac ravagii în Europa de Vest, sau să rămână ferm pe poziții și nu cedeze în fața lui Hitler. Pe lângă asta, avea de-a face și cu un public nepregătit, un rege sceptic și un complot împotriva sa pornit chiar din interiorul prorpiului partid. Churchill trebuie să reziste celei mai întunecate perioade din istoria modernă, să țină națiunea la un loc și să încerce să schimbe cursul istoriei lumii.

Părerea criticilor și a fanilor despre Gary Oldman în rolul lui Churchill din filmul ”Darkest Hour”

”Drama lui Joe Wright prezintă transformarea lui Churchill jucată excelent de căte Gary Oldman”, scrie și Michael Ordona pentru Common Sense Media.

”Zbonuri despre un Oscar pentru Oldman în Darkest Hour au apărut înainte de premieră. Și merită: Oldman este excelent în film, jucând o versiune voioasă, idiosincratică, uneori în conflict, a primului ministru britanic. Dar filmul în care apare Oldman nu este la fel de bun ca și performanța sa”, scrie Alissa Wilkinson pentru vox.com

În ce filme a mai jucat Gary Oldman, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor

Gary Oldman are o carieră imprsionantă în cinematografia mondială și a câștigat aproape tot ce se putea câșitga, mai puțin în premiu Oscar. Cu toate că a fost nominalizat de două ori până acum la premiile Academiei Americane, nu are nicio statuetă de aur.

El este cunoscut pentru versatilitatea sa și expresivă în felul în care joacă. Printre principalele distincțiile obținute se numără trei premii BAFTA, două premii Critics ‘Choice, un premiu Globul de Aur și un premiu Screen Actors Guild, împreună cu nominalizări la două premii Oscar, un premiu Emmy și Palme d’Or.

Oldman a început să joace pe scenă în 1979 și a câștigat primul său rol principal în filmul Meantime (1983). A devenit cunoscut pentru rolurile sale de personaj negativ sau antagonic eroului în filme precum True Romance (1993), The Fifth Element (1997), Air Force One (1997) sau The Contender (2000).

Pentru rolul agentul DEA corupt Norman Stansfield, din ”Léon: The Professional” (1994), l-a fost clasat drept unul dintre cei mai mari răufăcători ai cinematografiei.

După anul 2000 a apărut în filme precum Harry Potter, în care l-a interpretat pe Sirius Black, James Gordon în Trilogia Dark Knight, Lordul Shen în Kung Fu Panda 2 (2011) sau George Smiley în Tinker Tailor Soldier Spy (2011).

Filmele în care a jucat au câștigat peste 10,9 miliarde de dolari.

Lucruri pe care nu le știai despre Gary Oldman

Gary Oldman a petrecut în jur de 200 de ore în scaunul de machiaj pentru a fi transformat de către Kazuhiro Tsuji în Winston Churchill la fiecare filmare din Darkest Hour. Pentru a transforma un actor înalt și slab într-un prim-ministru bondoc și gras, make-ip artistul chinez, rvenit în cinematografie pentru un ultim proiect, a creat o mască din cauciuc pe care i-a pus-o la gât.

Crescut în sudul Londrei, Oldman a fost un suporter al echipei de fotbal Millwall încă de mic, dar abia în 2011, a aflat de la mama sa că tatăl lui a fost jucător al acestei echipe în perioada de după Al Doilea Război Mondial.

Oldman a avut un interes deosebit în muzică încă de la o vârstă fragedă. Este un pianist experimentat și a declarat într-un interviu că ar prefera să fie un muzician mai mult decât un actor.

Oldman este un alcoolic recuperat și recunoaște că a reușit să treacă peste această problemă datorită ședințelor la Alcoolici Anonimi. În 1995, a fost internat la dezalcoolizare, dar în 2001 spunea că este un alcoolic reabilitat.

Oldman a fost căsătorit de cinci ori, cea mai cunoscută dintre soțiile sale a fost Uma Thurman de care a divorțat după doi ani de căsnicie. În prezent este căsătorit cu Gisele Schmidt, scriitoare și curator de artă.

Ce sanse are Gary Oldman, să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun

Potrivit caselor de pariuri, Oldman este cotat cu prima șansă la câștigarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal. De altfel sunt voci care spun că acest rol a fost făcut special pentru ca el să obțină o statuetă de aur.

Casa de pariuri Gold Derby îl cotează cu o șansă de 2/13 pentru câștigarea statuetei.

Ce alți actor sunt nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2018

Memebrii Academiei Americane de Film au anunțat pe 23 ianuarie lista nominalizarilor la Premiile Oscar 2018.

Nominalizații pentru ecl mai bun actor într-un rol principal, pe lângă Gary Oldman sunt

Timothée Chalamet, „Call Me by Your Name“

Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread“

Daniel Kaluuya, „Get Out“

Denzel Washington, „Roman J. Israel Esq.“

Libertatea.ro va avea LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018, care va avea loc duminică 4 martie la Dolby Theater din Los Angeles.