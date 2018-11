Un pic de emoții a avut Delia. Și pentru că așa i se întâmplă oricărui artist înainte să urce pe scenă, dar și pentru că a durat ceva mai mult să se umple sala decât era prevăzut – acesta a fost și motivul pentru care spectacolul a început cu o întârziere de vreo jumătate de oră. Dar odată dat startul, lumea s-a mutat pentur două ore în lumea Acadelia', o lume de poveste, colorată și dulce ca o bomboană.

O bomboană de fată. Delia s-a îmbrăcat în culori fondanteși a făcut show printre acadele, la Sala Palatului

Artista a impresionant printr-o notă extravagantă, decoruri gigant, lasere, 130 de metri pătrați de ecrane led (premieră pentru un spectacol indoor), acrobații, iluzionism, balet, dar și momente pline de emoție, în care și-a prezentat mândră familia muzicală. Deliei i s-au alăturat pe scenă mama ei, solista de muzică de petrecere Gina Matache, sora, Oana, de asemenea cântăreață, dar și nepoțica ei de nici un an, Jessie. Prezența micuței, care a purtat căști de protecție fonică, i-a făcut pe cei din sală s-o întrebe a mia oară pe Delia când va deveni la rându-i mamă! Mă voi concentra în noaptea asta', a replicat Delia, provocând hohote de râs în sală, apoi a pus mâna pe burtica surorii sale Oana, care e din nou gravidă, poate, poate, s-o lua!

Plin de vedete în sală

Producția Acadelia' care se va încheia astăzi, după trei reprezentații, este încununarea a șase luni de repetiții. Dan Bittman, Speak și iubita lui, Alina Chivulescu și regizorul Dan Chișu, Andrea Esca, tânăra cântăreață Jo și Codin Maticiuc s-au numărat printre cei ce au venit să o aplaude pe artistă pentru efortul extraordinar de a ridica ștacheta show-ului în România.

FOTO: Dumitru Angelescu

