Cântărețul, în vârstă de 27 de ani, este cel mai productiv artist din ultimii 30 de ani. El a susținut 94 de spectacole în cadrului turneului său și a reușit să cânte cu casa închisă inclusiv pe stadionul Wembley, din Londra, potrivit Pollstar.

Cu un câștig de 432 de milioane de dolari, Ed Sheeran a devansat în topul încasărilor din anul 2018 cântăreți precum Taylor Swift ( 345 milioane de dolari), Jay-Z şi Beyonce (254 de milioane de dolari), Pink (169 milioane de dolari), dar și U2 (126 milioane de dolari) și The Rolling Stones (116 milioane de dolari).

Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Halifax (Anglia), a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti, dar şi peste 25 de videoclipuri muzicale.

Cântăreţul englez şi-a lansat cel de-al treilea album din carieră, „Divide” pe 3 martie 2017. El a devenit primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.

Artistul va concerta, pe 3 iulie, pentru prima dată în România. Concertul face parte din European Tour 2019, care începe pe 24 mai în Franța şi se încheie pe 24 august în Marea Britanie.

FOTO HEPTA

