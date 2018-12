Ellen Pompeo și Patrick Dempsey, din „Anatomia lui Grey”, nu și-au mai vorbit de la terminarea filmărilor. De 3 ani nu și-au mai adresat niciun cuvânt!

Serialul „Anatomia lui Grey” a cucerit publicul încă de la primele episoade, iar protagoniștii săi, actrița Ellen Pompeo și Patrick Demsey – care formau un cuplu în serial, și-au atras milioane de fani din întreaga lume.

Însă, dacă pe micul ecran formau un cuplu perfect, în spatele camerelor de filmat lucrurile stau cu totul altfel. Cei doi au ajuns să nu-și mai vorbească după ce Patrick Demsey a ieșit din echipa serialului.

Ellen Pomeo a declarat că de trei ani nu a mai vorbit cu Patrick Demsey, cel cu care a jucat în serial din anul 2005 până în anul 2015, când acesta a decis să părăsească producția.

„Nu am mai vorbit de când a părăsăit serialul”, a declarat Ellen Pompeo într-un interviu pentru Red Table Talk, un program difuzat pe Facebook și prezentat de actrița Jada Pinkett Smith.

„Nu am niciun resentiment în ceea ce-l privește. Este un actor minunat și am făcut cel mai bun serial de televiziune pe care am fi putut să-l facem împreună. Este o persoană foarte talentată. Am lucrat împreună 11 ani incredibili”, a mai spus Ellen Pompeo.

În trecut, despre cei doi actori s-a spus că a existat o mare rivalitate între ei din cauza banilor, Ellen Pompeo fiind plătită cu o sumă mai mică decât cea încasată de Patrick Dempsey.

FOTO: Hepta

