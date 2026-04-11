De-a lungul unei cariere impresionante, Mircea Lucescu nu a excelat doar pe terenul de fotbal, ci și în zona investițiilor. Regretatul antrenor a reușit să își construiască o avere considerabilă, pe care a diversificat-o în domenii precum asigurările, turismul și imobiliarele. Totuși, una dintre investițiile sale din București avea să îi creeze o situație cu totul neașteptată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Vila din centrul Capitalei, o investiție cu probleme

Printre proprietățile deținute de Mircea Lucescu s-a numărat și o vilă situată într-o zonă extrem de valoroasă, în apropiere de Piața Romană. Imobilul, estimat la aproximativ un milion de euro datorită poziționării centrale, fusese însă abandonat înainte de achiziție și ajunsese să fie ocupat de persoane fără adăpost.

Situația a transformat rapid investiția într-o provocare dificilă, diferită de experiențele anterioare ale tehnicianului în domeniul imobiliar.

Soluția neconvențională aleasă de „Il Luce”

Pentru a putea intra în posesia efectivă a clădirii și a o valorifica, Mircea Lucescu a apelat la o metodă mai puțin obișnuită. Acesta le-a oferit bani persoanelor care ocupau imobilul, convingându-le astfel să părăsească spațiul.

Strategia s-a dovedit eficientă, iar vila a fost eliberată, permițând ulterior demararea demersurilor legale necesare pentru reabilitarea sau reconstrucția proprietății.

„Am plătit oamenii străzii să iasă din casă, am trimis pe cineva să le dea bani. Nu îi înţeleg nici pe ei cum stăteau în mizeria aia. Acum, aştept de mai bine de un an o autorizaţie să pot să demolez tot, pentru că am cumpărat tot ce este în curtea aia.

Zona este una prea frumoasă pentru a păstra ruinele alea. Nu m-am hotărât ce vreau să fac acolo, iau în calcul toate posibilităţile!”, a afirmat Mircea Lucescu, în urmă cu mulți ani.

După eliberarea imobilului, au fost obținute aprobările pentru demolare, existând planuri clare pentru ridicarea unei construcții noi pe terenul respectiv. Cu toate acestea, lucrările nu au avansat semnificativ în timp. Astfel, deși proprietatea beneficiază de o poziționare excelentă într-una dintre cele mai căutate zone ale Capitalei, terenul a rămas, până în prezent, neamenajat.

Investiții făcute de Mircea Lucescu cu banii câștigați din fotbal

Câștigurile sale impresionante din perioada petrecută în Ucraina sau Turcia nu au fost risipite, ci investite cu o înțelepciune rară în fotbalul românesc. Lucescu a crezut în potențialul țării sale, direcționând resursele către proiecte care să dăinuie:

Proiectele rezidențiale dezvoltate în zonele Floreasca și Lacul Morii din București reprezintă astăzi repere ale calității. Aceste investiții, gestionate cu discreție alături de familie, au fost gândite ca o ancoră de siguranță pentru viitorul nepoților săi;

A susținut industria românească: Prin acțiunile deținute la companii precum Romradiatoare Brașov, Mircea Lucescu a demonstrat că a înțeles importanța susținerii capitalului autohton, fiind un investitor atipic pentru lumea sportului, orientat spre producție și valoare pe termen lung.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE