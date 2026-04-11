Cum a ajuns un haiduc să fie ucis de propriul frate

Biserica a fost ridicată în urmă cu peste 220 de ani, în anul 1799. Potrivit legendei, în spatele ctitoriei stă o poveste de familie marcată de violență. Este vorba despre frații Gheorghe și Haralambie Leondarie, bașceauși în slujba domnitorului moldovean Constantin Ipsilanti, implicați în menținerea ordinii în oraș. 

La un moment dat, Haralambie dezertează și devine haiduc, provocând numeroase pagube. În lipsa unor rezultate din partea oamenilor trimiși să-l prindă, domnitorul ia o decizie radicală: îl însărcinează chiar pe fratele său, Gheorghe, cu misiunea de a-l captura, după cum a povestit preotul paroh Radu Brânză pentru Libertatea. 

Confruntarea dintre cei doi ar fi avut loc în apropierea mănăstirii Văratec. Deși nu ar fi urmărit acest deznodământ, Gheorghe își ucide fratele, îndeplinind astfel porunca domnească. „S-a întâmplat uciderea de frate”, rezumă preotul paroh Radu Brânză.

După acest episod, Gheorghe Leondarie se întoarce la domnitor, anunță că și-a dus misiunea la capăt, apoi renunță la slujbă. „Și cu banii pe care îi avea, a zidit biserica aceasta”, a completat preotul.

Legenda nu a rămas doar în tradiția locală, ci a fost preluată de Mihail Sadoveanu, în „Hanu Ancuței”, unde scena confruntării capătă o forță dramatică aparte. 

„Haralambie a întins un pistol și-a tras. Când l-a lepădat, s-a prins din stânga pe celălalt să tragă, iar tufeci-bașa l-a pălit cu hangerul și l-a doborât. Maica-mea a țipat cu groază. Hoții s-au așternut la pământ și s-au supus. Neferii au năvălit din toate părțile. După năvala și zvoana, unul dintre slujitorii Domniei a ridicat și-a ținut sus capul celui ucis. Chiar atunci răsărea soarele și scânteia bruma-n livadă și capul se uita cu ochi neclintiți la mine și-mi zâmbea cu mâhnire”, este scena crimei povestită în „Hanu Ancuței” de monahul Gherman, fiul nelegitim al fratelui ucis.

O parohie cu 200 de case, dar cu o puternică încărcătură istorică

Biserica „Sf. Haralambie” este amplasată într-o zonă istorică a Iașiului. În vecinătate sunt casele memoriale Mihail Codreanu, George Topârceanu, Petru Poni, Mihail Kogălniceanu și Vasile Conta, iar pe raza parohiei se află Bojdeuca Ion Creangă, primul muzeu al literaturii române. În zonă a locuit și poetul Mihai Ursachi. 

„Parohia noastră este foarte mică numeric, 200 de case, dar foarte inimoasă. Foarte mulți oameni care vin aici nu locuiesc pe raza parohiei, vin atrași de frumusețea acestei biserici și de liniștea zonei”, spune preotul paroh.

În perioada interbelică, pe lângă biserică a funcționat un Ateneu, clădire distrusă de bombardamentele din Al Doilea Mondial. Pe amplasamentul fostului imobil a fost amenajată o cantină socială, iar în proximitate este un turn clopotniță care adăpostește o bibliotecă.

„La Ateneu erau excepționale serbări și conferințe cu Ion Petrovici (filosof) sau Petre P. Carp (fost premier al României în perioada 1911-1912, n.r.). Ateneul era în epocă recunoscut ca fiind Ateneul în care dacă urcai pe scenă, ca tânăr, erai ca și intrat la Conservator”, potrivit preotului Brânză.

El a continuat afirmând că Sf. Haralambie este o parohie „cu o teribilă încărcătură și duhovnicească, dar și cu farmec cultural”. „La noi, în Țicău, Eminescu a scris, de exemplu, «Sarea pe deal», ceea ce sigur este o altă încântare și o luăm ca o binecuvântare”, a spus preotul, precizând că afirmațiile sale au la bază unele mărturii scrise.

Biserica adăpostește moaștele Sf. Haralambie

Lăcașul de cult are hramul Sf. Haralambie, un episcop de origine greacă care a trăit în secolul al II-lea, fost preot în cetatea Magnezia din provincia romană Asia Minor, pe teritoriul Turciei de astăzi. O parte din moaștele Sfântului sunt găzduite de lăcașul de cult din Iași. În biserică este și mormântul ctitorului Gheorghe Leondarie.

Preotul paroh a mai subliniat că ctitoria acestuia nu se oprește la Iași. Dincolo de Prut, la Ciuciulea, în nordul Republicii Moldova, acesta a ridicat o altă biserică, cu hramul Sf. Gheorghe, în apropierea conacului Buznea-Leondarie, aflat astăzi pe lista monumentelor istorice.

„Prin cele două biserici, Gheorghe și cu Haralambie își dau mâna de pe o parte și de alta a Prutului”, a comentat preotul. Astfel, dacă biserica din Iași este închinată Sfântului Haralambie, considerat ocrotitor blând și vindecător, ctitoria de la Ciuciulea este dedicată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, asociat cu forța și lupta.

Lăcașul de cult necesită lucrări de restaurare

Construită în anul 1799, biserica a fost sfințită în anul 1804. Picturile din interior, acum deteriorate, aparțin preotului Vasile Damian, fiind realizate în urmă cu peste 100 de ani, în 1925. După cutremurul din 1977, turlele bisericii au fost reconstruite, iar pictura renovată. Acestea au fost și ultimele intervenții asupra lăcașului de cult.

Interiorul Bisericii Sf Haralambie

Preotul paroh a precizat că a făcut numeroase demersuri pentru realizarea unor lucrări de restaurare, inclusiv a picturii interioare, dar acestea nu au fost până acum încununate de succes.

„Avem peste 10 ani de când ne preocupă acest lucru, avem proiecte scrise, așteptăm cu emoții de fie în fiecare an aprobări. În fiecare an primim vești triste, că sigur apar tot felul de provocări, lumea fierbe în fel și chip, dar nădăjduim, avem încredere în Bunul Dumnezeu că vom reuși să restaurăm și biserica și pictura interioară, splendidă pictură interioară”, a conchis preotul Radu Brânză.

Astăzi, biserica rămâne nu doar un loc de rugăciune, ci și martorul unei povești în care vina, credința și memoria s-au împletit de-a lungul a peste două secole.

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Un român și un tunisian au murit în Italia după ce brațul unei macarale s-a rupt și s-au prăbușit în gol de la 25 de metri: „Erau aproape îmbrățișați”
Știri România 09:46
Un român și un tunisian au murit în Italia după ce brațul unei macarale s-a rupt și s-au prăbușit în gol de la 25 de metri: „Erau aproape îmbrățișați”
Nicușor Dan a mers la slujba de la mânăstirea Cornu de Vinerea Mare și s-a fotografiat alături de 2 membri PSD
Știri România 09:25
Nicușor Dan a mers la slujba de la mânăstirea Cornu de Vinerea Mare și s-a fotografiat alături de 2 membri PSD
Parteneri
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Meciul care te făcea să te îndrăgostești de fotbal. S-au dat 3 goluri în 4 minute. „Astfel de momente nu se pot cumpăra cu nimic”
Fanatik.ro
Meciul care te făcea să te îndrăgostești de fotbal. S-au dat 3 goluri în 4 minute. „Astfel de momente nu se pot cumpăra cu nimic”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Anisia Gafton este însărcinată. Anunțul făcut de actriță: „Nu, nu suntem deloc speriați”
Stiri Mondene 10:06
Anisia Gafton este însărcinată. Anunțul făcut de actriță: „Nu, nu suntem deloc speriați”
Imagini cu Valentin Sanfira și femeia cu care a înlocuit-o pe Codruța Filip. Au plecat împreună în vacanță și au crezut că nu-i vede nimeni
Stiri Mondene 09:04
Imagini cu Valentin Sanfira și femeia cu care a înlocuit-o pe Codruța Filip. Au plecat împreună în vacanță și au crezut că nu-i vede nimeni
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Controversă la Timișoara cu decorul de Paşte de 7.000 de euro. Ouăle gigant iau faţa unei statui cu mesaj
ObservatorNews.ro
Controversă la Timișoara cu decorul de Paşte de 7.000 de euro. Ouăle gigant iau faţa unei statui cu mesaj
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mediafax.ro
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Fiica lui Adrian Păunescu, scrisoare dură după dispariţia lui Il Luce: „V-ați bătut joc nepermis de el! Și nu se mai poate repara nimic”
Fanatik.ro
Fiica lui Adrian Păunescu, scrisoare dură după dispariţia lui Il Luce: „V-ați bătut joc nepermis de el! Și nu se mai poate repara nimic”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit