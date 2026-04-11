Cozi zilnice pentru caiete premium

Aproape în fiecare zi, înainte de deschiderea magazinului, tinere îmbrăcate elegant se aliniază în centrul comercial Passage du Grand Cerf, din Paris, relatează CNBC.

Acestea vin să cumpere caiete din piele personalizabile, care pornesc de la peste 120 de euro și pot ajunge la peste 600 de euro, în funcție de opțiuni.

Un model mediu, cu personalizări minime, ajunge la aproape 170 de euro, adică în jur de 200 de dolari.

 
 @louisecarmennotebooks 
About our leather and notebooks 🩵
 ♬ son original - louisecarmennotebooks

Americanii zboară în Paris pentru un caiet

Succesul brandului a fost alimentat puternic de rețelele sociale.

„Cozile au început la un an după ce am început să postăm pe TikTok”, în 2023, spune cofondatoarea Nathalie Valmary.

 
 @louisecarmennotebooks A quick recap of our medium options 💚 #notebook #leather ♬ son original - louisecarmennotebooks

Platforma a atras în special public din SUA, care generează acum majoritatea comenzilor online.

Popularitatea a ajuns la un alt nivel: unii clienți americani călătoresc special în Franța pentru a cumpăra aceste produse.

Pe TikTok, utilizatorii postează clipuri în care arată cum vin la Paris pentru caiete sau cum încearcă să recreeze versiuni mai ieftine acasă.

 
 @girlandgallery This is what its like to design your own @louisecarmennotebooks journal, but is it worth it? 🤔📕✨🎨 #girlandgallery #louisecarmen #louisecarmenparis ♬ original sound - Lucy Corban

Caietele,  termenul folosit de Valmary pentru huse din piele care pot conține mai multe broșuri de hârtie, legate între ele cu elastic, au devenit astfel un simbol de statut, mai ales în rândul femeilor cu vârste între 25 și 30 de ani.

Jurnalul, noul trend de wellness

Fenomenul este legat și de revenirea scrisului de mână ca formă de relaxare și introspecție, trend care a explodat în timpul pandemiei.

Mulți tineri consideră jurnalul o metodă de „deconectare” de la tehnologie și o alternativă la meditație sau mindfulness.

Fenomenul este vizibil în piața americană de papetărie, care include și ustensile de scris, agende și blocnotesuri și care a generat venituri de 42,66 miliarde de dolari în 2025, potrivit unui raport Fortune Business Insights.

Peste 4 milioane de postări pe TikTok au fost etichetate cu „jurnal” sau „scriere în jurnal”.

De altfel, scrisul de mână revine în unele școli din SUA.

Povestea din spatele brandului

Ideea brandului a apărut accidental, în timpul unei călătorii în Asia a fondatoarei.

Aceasta folosea mai multe caiete simultan și căuta o soluție pentru a le organiza.

Inspirată de materiale cumpărate din Japonia și Thailanda, a creat un sistem care leagă mai multe caiete într-o husă din piele.

Brandul a crescut treptat, iar primul magazin fizic a fost deschis în 2019.

Experiența contează mai mult decât produsul

Experții spun că succesul acestor produse nu ține doar de utilitate, ci de experiență.

Materialele premium, personalizarea și componenta emoțională transformă caietele într-un produs de lifestyle.

Pentru mulți cumpărători, nu este doar un obiect, ci o formă de exprimare personală.

Fondatoarea spune că înțelege perfect atracția pentru astfel de produse.

„Cred că a ține un jurnal de mână este o mare libertate”, spune ea. „Este un loc secret pentru noi. Este un loc unde ne putem organiza ideile, încerca să înțelegem lucruri, crea lucruri.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care echipajul Artemis 2 a revenit pe Pământ: „E doar începutul. Ne vom întoarce pe Lună”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

