Ce este tiropita și cum se face

Tiropita este una dintre cele mai iubite plăcinte din bucătăria grecească, alături de alte ”pita” cunoscute precum spanakopita, kreatopita, portokalopita.

Numele ei vine din grecescul tyri (brânză) și pita (plăcintă), iar în esență este o plăcintă cu brânză pregătită din foi foarte subțiri de aluat filo, unse cu unt sau ulei de măsline și umplute cu un amestec cremos de brânzeturi și ouă. Acest tip de aluat, cu origini grecești și otomane, conferă plăcintei textura specifică în care stratul exterior este crocant și cel interior moale, sărat, pufos.

În Grecia, tiropita este prezentă peste tot, de la brutăriile de cartier, unde apare încă de dimineață aburindă, la tavernele tradiționale, dar și la mesele de familie. Este considerată atât un mic dejun sățios, cât și o gustare rapidă consumată pe drum.

Ingredientul vedetă al tiropitei este brânza feta. Multe rețete o combină cu mizithra, ricotta sau alte brânzeturi, pentru a echilibra intensitatea gustului.

Compoziția este legată de ouă și uneori îmbogățită cu puțin lapte sau iaurt grecesc, care îi conferă o textură mai catifelată. În unele variante se adaugă mirodenii, precum piper sau oregano, dar preparatul rămâne în general unul simplu, mizând mai ales pe calitatea brânzei și pe tehnica corectă de manipulare a foilor filo.

Deși rețeta de bază rămâne aceeași, fiecare zonă a Greciei are propriile interpretări. În unele regiuni, tiropita este preparată sub formă de rulouri sau triunghiuri individuale, ideale pentru consum rapid, în timp ce în altele este realizată ca o plăcintă mare, tăiată în bucăți. Există și variante mai rustice, unde aluatul nu este filo, ci unul mai gros, frământat manual, ceea ce oferă o textură diferită și acel iz de plăcintă de casă.

Sfaturi și trucuri pentru o tiropita reușită

Sigur că multora dintre noi ne place Grecia și tiropita la ea acasă are parcă un gust mai bun, însă plăcinta grecească cu brânză se poate face cu ușurință și în propria bucătărie, dacă ții cont de câteva detalii.

În primul rând, alegerea brânzei este importantă. În mod tradițional se folosește feta, dar nu orice tip de feta oferă același rezultat. Ideal este să alegi o brânză maturată în saramură, mai degrabă cremoasă decât sfărâmicioasă, pentru că aceasta se va topi ușor și va da umpluturii acea textură fină, ușor umedă. Dacă feta este prea sărată, este recomandat să o lași puțin în apă rece înainte de utilizare. Mulți bucătari greci combină feta cu alte brânzeturi precum mizithra sau ricotta, pentru a echilibra gustul și a obține o consistență mai catifelată. Un mic secret este să nu transformi umplutura într-o pastă complet fină, lasă mici bucăți de brânză pentru o textură mai interesantă.

Ouăle joacă și ele un rol important, dar nu trebuie exagerat cu ele. Prea multe ouă vor face compoziția prea densă, în loc să rămână cremoasă. Uneori se adaugă și puțin iaurt sau lapte, ceea ce ajută la obținerea unei consistențe mai aerate și mai delicate.

Adăugă 1-2 linguri de griș în umplutură. Acesta va absorbi excesul de umiditate din brânză și ouă, prevenind înmuierea foilor de la bază.

Nu decongela foile filo la temperatura camerei direct din congelator. Lasă-le în frigider peste noapte, apoi scoate-le cu 1-2 ore înainte de utilizare pentru a ajunge la temperatura camerei fără a deveni lipicioase.

Unul dintre cele mai importante aspecte este lucrul cu aluatul filo. Acesta este foarte sensibil și se usucă rapid, așa că trebuie manipulat cu grijă. Ține foile acoperite cu un prosop ușor umed în timp ce lucrezi, pentru a preveni uscarea și crăparea lor.

Ungerea foilor este un alt detaliu care face diferența. Fiecare foaie trebuie unsă ușor cu ulei de măsline sau unt topit. Nu trebuie să exagerezi, dar nici să sari peste acest pas.

Un truc important este modul în care construiești straturile. La bază, este bine să pui mai multe foi decât deasupra, pentru a crea o structură solidă care să susțină umplutura. După ce adaugi compoziția de brânză, acoperă cu alte foi, dar fără a le presa prea tare. Aerul dintre straturi contribuie la textura finală.

Pentru un plus de gust, poți adăuga în umplutură ierburi aromatice precum mărar sau puțină mentă, dar cu măsură, pentru a nu acoperi aroma brânzei. De asemenea, un praf de piper proaspăt măcinat poate intensifica subtil gustul.

Cum faci tiropita acasă – rețete

Tiropita este în esență o plăcintă cu brânză destul de simplă ca mod de preparare și ingrediente și, cu puțină atenție și răbdare, se poate face un preparat absolut delicios. Iată, așadar, două rețete populare din care să te inspiri.

Tiropita clasică cu feta

Ingrediente:

400 g foi de plăcintă filo

300 g brânză feta

150 g ricotta sau altă brânză proaspătă

3 ouă

100 ml lapte

50 ml ulei de măsline sau unt topit

un praf de piper proaspăt măcinat

Mod de preparare:

Începe prin a pregăti umplutura. Zdrobește feta cu o furculiță într-un bol mare. Adaugă ricotta, care va mai tempera gustul sărat al fetei. Încorporează ouăle, unul câte unul, amestecând bine după fiecare, apoi toarnă laptele și adaugă puțin piper. Vei obține o compoziție destul de fluidă, dar legată.

Pregătește o tavă de cuptor, de aproximativ 25×35 cm și unge-o bine cu ulei. Așază primele 5-6 foi de filo pe fundul tăvii, ungând fiecare foaie cu ulei sau cu unt înainte de a o suprapune pe următoarea. Nu trebuie să fie perfecte, chiar dacă se mai rup, nu este o problemă.

Toarnă umplutura de brânză peste stratul de foi și niveleaz-o ușor. Continuă cu restul foilor de filo deasupra, ungând fiecare strat. Pentru un efect mai rustic și mai aerat, poți să încrețești ușor foile de deasupra, în loc să le întinzi de tot.

Înainte de a introduce tava în cuptor, crestează ușor plăcinta în porții, fără să tai complet până la bază. Acest lucru va ajuta la porționare și la eliminarea aburului în timpul coacerii.

Coace plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180 grade, timp de aproximativ 40-45 de minute, până când devine aurie și crocantă la suprafață. Dacă observi că se rumenește prea repede, o poți acoperi lejer cu folie de aluminiu spre final.

După coacere, las-o să se odihnească cel puțin 10-15 minute înainte de a o tăia complet. Va deveni mai ușor de porționat, iar umplutura se va stabiliza.

Tiropita cu iaurt grecesc

Ingrediente:

350 g foi filo

250 g brânză feta

200 g iaurt grecesc

2 ouă

câteva linguri de ulei de măsline

50 ml apă minerală

1 lingură mărar tocat (opțional) sau mentă (opțional)

Mod de preparare:

Zdrobește feta într-un bol, apoi adaugă iaurtul grecesc, care va face compoziția mai moale și ușor acrișoară. Bate separat ouăle și încorporează-le în amestec. Adaugă apa minerală, acesta este un mic secret care va face umplutura mai aerată după coacere. Dacă îți place aroma, adaugă mărarul tocat fin.

Ia câte 2 foi de filo, unge-le ușor cu ulei, apoi pune o cantitate mică de umplutură de-a lungul unei margini. Rulează strâns, dar fără să presezi excesiv.

Așază ruloul obținut într-o tavă rotundă, începând din centru și formând o spirală. Continuă cu restul foilor și umpluturii, adăugând rulourile în jurul primului, până umpli tava. Aspectul final va fi ca un melc mare.

După ce ai terminat, unge suprafața cu puțin ulei și, dacă vrei o crustă mai interesantă, stropește ușor cu câteva picături de apă.

Coace la 180 de grade timp de aproximativ 35-40 de minute, până când devine aurie și crocantă.

După coacere, las-o să se răcească ușor înainte de a o servi. Se poate rupe cu mâna sau tăia în felii.

