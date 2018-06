EXCLUSIV/ Fiul lui Cristian Borcea împlinește 2 ani. Valentina Pelinel îi face petrecere lui Milan alături de prieteni

Valentina Pelinel e topită după Milan și nu se satură să îl privească. Este un băiețel frumos, sociabil, care o uimește pe zi ce trece. Micuțul are deja cercul lui de prieteni. “Milan face 2 ani. I-am organizat așa cu prietenii lui, acum are și el prieteni, ce să zic, e băiat mare. L-am dat la niște cursuri, un fel de pre-grădiniță, merge de 3 ori pe săptămână, dar doar 2 ore pe zi și o data pe săptămână la înot. La petrecere vor fi câțiva copii, prietenii lui cu care ne vedem mai des. Probabil că o să facem la noi la Crângași, e aer liber, e cald, e frumos”, a declarat, pentru Libertatea, Valentina Pelinel.

Fostul manechin a devenit pentru prima dată mămică în iunie 2016. I se pare că timpul a trecut repede, dar extrem de frumos. Seara, în timp ce băiețelul doarme, Valentina obișnuiește să se uite la fotografii cu fiul ei la diverse vârste. A deprins rapid meseria de mamă și a constatat că e diferită față de documentarea minuțioasă făcută la acel moment.

“Auzi, zici da, probabil, crezi că înțelegi ceva, nu înțelegi nimic până nu ești mamă. Atunci de abia realizezi ce minune e, că e cea mai mare bucurie, dar în același timp e grija aia în stomac 24 din 24 chiar dacă nu ești lângă el, chiar dacă ești acolo, să fie totul ok, să nu cumva să fie ceva să îl deranjeze. În momentul în care s-a născut Milan am și realizat că tot ce am citit în cărți sau ce am auzit de la alte persoane nu funcționează neapărat la fel. Fiecare copil e diferit, cumva mi se pare că tu ca părinte simți ce trebuie făcut. Și chiar dacă greșești că poate nu ai luat tot timpul cea mai bună decizie, ai luat-o din iubire și din suflet, adică nu poate să existe nicio îndoială”, ne-a mărturisit ea.

Milan este un copil cu personalitate

Valentina Pelinel este genul de mamă relaxată. Îi lasă copilului libertatea de a se exprima, nu îi impune restricții și ii oferă explicații. “El e un poznaș, care e și foarte cuminte în același timp, o să explic chestia asta, pentru că știu că sună ciudat. Eu din burtică ziceam că e poznaș, pentru că nu are stare. El e abil, gândește, se mișcă, face lucruri, dar pe de altă parte dacă îi vorbești și îi explici ce nu are voie, de ce nu are voie, poate sună hilar, dar el înțelege, chiar mi se pare că bebelușii și copiii mici înțeleg mult mai mult decât credem noi. Și atunci Milan poate să fie foarte cuminte și ascultător.

E la vârsta la care aruncă, sparge, îți dai seama că nu realizează. De la mine din baie știi ce îi place? Vrea crema de corp să se ungă singur. E foarte pedant, e foarte îngrijit, foarte curat. Orice fir de păr dacă vede pe jos, imediat trebuie să îl curețe. În rest pozne mari nu face, sunt chestii normale la copii, trebuie să îi mai lași să arunce ceva, nu poți să le zici nu toată ziua, pentru că îi inhibi”, ne-a dezvăluit Valentina Pelinel cum gestionează relația cu băiețelul ei.

