Artist polivalent, Paul Surugiu-Fuego dă un plus de originalitate spectacolelor sale dedicate Crăciunului (turneul intitulat ”Scrisoare de decembrie”, care se țin peste tot în țară sold-out), implicându-se chiar în decorarea propriilor ținute de scenă.

Cunoscut și ca artist plastic – în ultimii doi ani a reușit să dea naștere la peste 400 de lucrări cu mare căutare pe piața de profil, din vânzarea cărora a susținut peste 140 de tineri talentați -, simțul estetic al lui Fuego se manifestă și când e vorba despre ținutele de scenă, ce conduc la conturarea poveștilor sale muzicale de iarnă.

Artistul a dat altă formă unui sacou. L-a pictat, i-a adăugat forme și piese strălucitoare, ”atelier” din care, în cele din urmă a ieșit o piesă vestimentară spectaculoasă.

Cunoscut pentru vestimentațiile atipice, Paul Surugiu este de părere că un artist trebuie să aducă pe scenă ce are mai bun, să surprindă și să transforme orice apariție a sa într-o sărbătoare. Iată ce a mărturirist artistul, în exclusivitate pentru LIBERTATEA, partener media al turneului său: “ Într-adevăr, am vrut să mă joc și cu asta puțin și, alături de cea care mi-a creat o parte din ținute, doamna Elena Stoica, am complotat pentru a crea un concept pe un sacou simplu. Astfel, cu formele mele unitare a ieșit ceva ce trimite către crengile unui copac desfrunzit, și-l folosesc în spectacol chiar la momentul în care cânt cunoscuta mea piesă “E vremea colindelor”, o simplă piesă despre reîntoarcerea acasă și despre părinți! Încerc să fac o sărbătoare, iar oamenii să simtă cu adevărat, că două ore au parte de altceva. Mă simt onorat să am sălile pline și să văd că oamenii sunt deschiși la ce transmit eu!”

Fuego și-a pictat propria haină pe care o poartă în cel mai de succes turneu de colinde

Pentru noul său proiect, turneul ”Scrisoare de decembrie”, pe care-l ”plimbă” în 25 de mari orașe ale țării, având spectacolele de gală pe scena Teatrului Național din București (25 decembrie, de la 17.00 și 20.00) artistul schimbă o multitudine de costume, care de care mai spectaculoase, toate create special de mari designeri, pentru a reuși să pună în evidență conceptul special al show-ului.

”Scrisoare de decembrie” este cel mai de succes turneu de colinde al unui artist român, fiecare concert desfășurându-se cu casa de bilete închisă ceea ce este o performanță invidiată în branșa artistică.

