Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil” de la Kanal D, Ilinca Vandici, și-a convins mama să se mute de la Oradea în Capitală pentru a o ajuta la creșterea lui Ioan Zian, fiul ei și al lui Andrei. Mama vedetei s-a adaptat atât de bine în București, încât a decis să stea cât va fi nevoie.

Ilinca Vandici se poate considera norocoasă. Vedeta Kanal D a putut să-și reia rapid jobul după naștere, întrucât bebelușul ei a rămas în grija celor 2 bunici. Dacă mama ei este în permanență acasă, și soacra ei își oferă necondiționat ajutorul pentru nepoțel, mai ales că locuiește foarte aproape de reședința copiilor. Ori de câte ori este la filmările emisiunii “Bravo, ai stil” sau la evenimente mondene, Ilinca se interesează de micuț.

“Țin legătura cu toată lumea: cu Andrei, cu mama, cu soacra mea, toată lumea este alături de el. Andrei, evident că are și el treabă și e mai mult plecat, însă mama și soacra mea sunt în permanență alături de bebe în orele în care eu lipsesc de acasă, pentru că în momentul în care am venit, am pus monopol pe copil. Nu se mai apropie nimeni, nu se mai atinge nimeni, iar bebe este de o fericire ieșită din comun. Vorbim și pe parcursul zilei, ne sunăm pe facetime, astfel încât să ne vedem, bebe râde, gângurește, deci ne bucurăm de prezența lui în viața noastră”, ne-a povestit proaspăta mămica.

Adevărata relație dintre mama și soțul vedetei

Instalarea doamnei Vandici în casă o dată cu nașterea nepoțelului a fost de bun augur pentru întreaga familie. Ilinca își derulează proiectele în tihnă, iar soțul ei, Andrei, are parte de beneficii nesperate. Și asta pentru că soacra este foarte atentă la nevoile lui. “Am foarte mare nevoie de ea, am cea mai mare încredere în creșterea lui bebe, în dezvoltarea lui, atât fizică, cât și emoțională. Mare parte din toate aceste lucruri o va face mama mai bine decât ar face-o orice bonă din lumea asta. Din fericire, mama a putut să vină să se mute pe termen nedeterminat la noi, iar eu îi mulțumesc din suflet și pe această cale și chiar sunt o mamă extrem de liniștită, pentru că știu că bebe e pe mâini bune: ale mamei și ale soacrei mele. Locuiește doar mama cu noi în casă, socrii mei stau în apropiere, vin ori de câte ori e nevoie sau își doresc. Andrei este în mediul lui, este extrem de răsfățat și el precum bebe, pentru că toată lumea îi face pe plac și lui Andrei, precum îi face lui bebe. Cum ar veni, vorba mamei: avem doi băieți în casă, toată atenția noastră este asupra lor. Mama îi gătește, îi calcă cămășile, îi curăță pantofii, deci sunt 2 răsfățați: și Andrei și bebe, eu la fel. De fiecare dată când ajung acasă nu știu la care să mă duc primul: la Andrei sau la bebe. Dacă îi prind pe amândoi în aceeași cameră este și mai bine, că îmi revărs toată dragostea asupra lor”, a declarat, pentru Libertatea, Ilinca Vandici.

A reînceput să facă sport

Prezentatoarea TV și-a recăpătat silueta rapid după naștere fără să facă mari eforturi. Vedeta a făcut senzație la cel mai recent eveniment monden, într-o rochie din ultima colecție semnată de Răzvan Ciobanu, colegul ei la emisiunea ‘’Bravo, ai stil”.

“Am un metabolism foarte bun, cred că organismul meu are o genă foarte bună, faptul că eu fac sport și încerc să am o alimentație cât de cât sănătoasă de ani de zile m-a ajutat și pe parcursul sarcinii și imediat după ce am născut ca să îmi revin la o formă care îmi vine bine până la urmă. Nu e nimic disproporționat la mine, nu sunt mai slabă decât înainte, ba dimpotrivă am un kilogram în plus. Nu se vede. Eu întotdeauna am fost pe genul acesta mai subțirică și la fel mă mențin în continuare. M-a ajutat Dumnezeu și am reușit să mă mențin, că puteam să nu –mi revin atât de repede și nu ar fi fost o problemă. Acordăm corpului timpul de care are nevoie întotdeauna pentru a se reface, pentru a se stabiliza. Cred că este o greșeală asta să punem presiune: < >! E o prostie! Mi-am luat timp cât am putut, am născut de 3 luni și jumătate și doar de 2 săptămâni am reînceput să merg la sală, dietă în perioada în care îl alăptam pe bebe nu am ținut, decât dietă de alăptat pentru că nu am putut să mănânc anumite alimente, însă la fel nu m-am înfometat nicio clipă, nu am încercat să am niște rețete din astea draconice, pe care să le respect până la sânge și nu vreau sub nicio formă să promovăm asta. E important să ne simțim bine în corpul nostru și să fim sănătoși”, a adăugat Ilinca Vandici.

