Tată a trei băieți, care i-au duc numele mai departe prin șase nepoți, Dorel Vișan este cumva fericit că moșternitorii săi, care au preocupări inginerești, nicidecum actoricești, au pus la punct unul din cele mai mari festivaluri dedicate jazz-ului din Cluj, în satul Smida din Parcul Natural Apuseni.

“Băieții mei se ocupă de lucruri frumoase. Au făcut Smida Park, un festival cu muzică bună într-un loc turistic și de agreement de poveste. Am fost eu acolo, un paradis la 90 kilometri de Cluj-Napoca. N-am fost la celelalte festivaluri cu faimă ale orașului dar am fost și mă voi mai duce la festivalul copiilor mei –”Smida Jazz Festival”, mărturisește simbolul culturii și cinematografiei românești Dorel Vișan. Un loc de un bun simț general extraordinar, mulți oameni tineri. Am ascultat mulți muzicieni americani, germani”, ne uimește actorul ce a avut un rol memorabil în ”Moromeții”, Tudor Bălosu.

Anul acesta, la festivalul familiar marelui actor (17-20 august) vor cânta grupul danezo-norvegian Spirit Cave (Marilyn Mazur, Nils Petter Molvaer, Eivind Aarset, Jan Bang), Kimmo Pohjonen (Belgia), Portico Quartet și Sons of Kemet (Marea Britanie),Barabas Lorinc Quartet (Ungaria), Immortal Onion (Polonia) și Krisper, Paperjam& Muntet din România.

Copii artistului au o pensiune de patru stele în Smida, pe care au început să o construiască folosind și onorariul tatălui lor primit după apariția celebrei pelicule ”Senatorul melcilor”.

