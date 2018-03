EXCLUSIV/Amalia Enache și-a pierdut mama în urmă cu 10 ani: “De 8 Martie mă gândesc enorm la ea și la tot ce mi-a dat!”

Amalia Enache ne-a mărturisit că de un deceniu, luna martie are o dată sensibilă pentru ea. Și asta pentru că mama ei a trecut în neființă la doar câteva zile după ziua femeii, respectiv 8 martie.

Amalia Enache își amintește cu drag de copilărie și de cadourile pe care obișnuia să i le facă mamei sale cu ocazia zilei de 8 martie. În acele timpuri erau tradiționalele poze alb negre.

“ Și acum am fotografiile. Pe vremea aceea, copiii nu era fotografiați de 500 de ori pe zi cum sunt copiii noștri, inclusiv a mea. Făceam fotografii o dată de două ori pe an și unul dintre prilejuri de la grădiniță, de la școală era pentru ziua mamei, când ne punea așa într-un chenăraș rotund și era un ghiocel și o poezie pentru mama. Confecționam tot felul de lucruri nu numai la grădiniță și la școală, și acasă eu coloram, desenam foarte mult și întotdeauna până mare, atât timp cât am avut-o pe mama mea, 8 Martie a fost pentru mine prilej să îi fac tot felul de bucurii ”, ne-a povestit prezentatoarea știrilor Pro TV.

Amalia Enache și-a adorat mama, care era în stare să renunțe la orice pentru ca ei să nu îi lipsească nimic. Au avut o legătură specială și ulterior, când a devenit independentă financiar, obișnuia să își răsfețe mama. Pe lângă dragostea cu care a înconjurat-o, vedeta îi cumpăra mamei sale lucruri care îi plăceau și pe care aceasta nu le-a avut în tinerețe.

“Mama mea, când eram mici, pentru că nu eram niște oameni foarte bogați, nu a purtat nicio bijuterie, în afară de verighetă. Și atunci când eu am avut un salariu, bucuria mea mare a fost să îi iau tot ce nu a avut când eram noi mici, pentru că întotdeauna prefera să ne ia nouă ceva. Și atunci i-am dăruit atât timp cât am avut-o multe bijuterii.

Din păcate, pe mama mea am pierdut-o chiar într-o lună de martie, la puține zile după 8 martie. Chiar în acel an, de 8 martie, i-am mai făcut un ultim cadou. A fost un trifoi de aur – o broșă. Se împlinesc 10 ani în acest an. Cumva e o dată sensibilă, dar în fiecare an de 8 Martie chiar mă gândesc enorm la ea și la tot ce mi-a dat”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.