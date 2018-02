Amalia Enache a petrecut alături de fiica ei, Alma, o vacanță prelungită în Brazilia. După cum se observă, șederea acolo, timp de câteva săptămâni, i-a priit vedetei Pro TV, care s-a întors bronzată și cu o siluetă de adolescentă.

Știrista Pro TV este mult mai slabă decât înainte de a deveni mamă. Schimbările apărute în viața ei odată cu nașterea Almei s-au dovedit benefice, întrucât a ajuns fără efort, la dimensiuni de invidiat.

“Am fost plecată din țară și în Brazilia era vară și vara mănânci foarte multe fructe. Am mâncat foarte mult pepene roșu, salate, am slăbit din nou. Am 53 kg la 1,70m, nu știu exact câte aveam înainte”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache. Deși și-a revenit uimitor de repede după naștere, iată că procesul de slăbire a continuat natural în vacanța petrecută în Brazilia.