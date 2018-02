Fosta campioană la gimnastică Monica Roșu recunoaște că i-ar surâde ipostaza de mămică. Prezentatoarea știrilor sportive de la TVR 2 și prietenul ei sărbătoresc deja 5 ani de când sunt împreună.

Monica Roșu și iubitul ei nu și-au oficializat relația însă lucrurile sunt serioase din moment ce au în plan mărirea familiei cu un copil. Fosta sportivă pare pregătită pentru rolul de mamă. Nu este o tradiționalistă și nu și-a făcut planuri de genul întâi nunta și apoi copilul.

Monica Roșu a făcut performanță în gimnastică și are în palmares medalii de aur, care i-au adus satisfacții, apreciere, celebritate. Însă succesul pentru care a muncit timp de 15 ani a venit la pachet și cu probleme de sănătate. Diagnosticul pus de medici a alarmat-o și a determinat-o să își încheie brusc activitatea sportivă la doar 19 ani. A făcut recuperare, se simte bine, însă apariția unei sarcini o va obliga la investigații amănunțite, după cum ea însăși recunoaște.

“La 19 ani m-am retras și am început la 4 ani. Mi-aș fi dorit să mai continui, dar, din păcate, așa s-a întâmplat să fie. Aveam niște probleme la spate, doctorii îmi spuneau că ar fi riscant să mai continui, ca nu cumva să rămân, Doamne ferește, paralizată, să mă trezesc într-un scaun cu rotile. Spuneau că o să vreau să fiu și eu femeie, că vreau să am un copil și atunci știind problemele pe care le am, am decis să mă retrag. Am făcut foarte mult timp recuperare și în acel an în care încă eram activă, am făcut și după. Spatele, slavă Domnului, este bine, a fost supus la foarte multe încercări de la 4 până la 19 ani, la 19 ani a fost punctul final! Toată lumea îmi spune: Du-te și mai fă-ți un RMN! Și am așa cumva oroare de RMN-uri, pentru că am făcut foarte multe la viața mea. Am spus: măi, atâta timp cât nu mă doare, atâta timp cât alerg, fac sport, mă mișc, înseamnă că e bine. Dar cu siguranță când se va întâmpla să rămân însărcinată, voi face un RMN, pentru că am nevoie”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Roșu.