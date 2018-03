Fetele de la Bambi s-au operat pe ascuns. Părinții au fost printre ultimii care au aflat de modificările și îmbunătățirile pe care Denisa și Raluca și le-au făcut cu ajutorul medicilor esteticieni, iar asta, dintr-un motiv întemeiat.

Chiar dacă susțin că nu au nici un secret față de părinții lor, Denisa și Raluca de la Bambi – care s-au lansat în lumea muzicală cu piesa “Doi ochi căprui”, reorchestrată recent – s-au ascuns de cei care le-au dat viață atunci când au apelat la serviciile medicului estetician. “Ai mei nu au știut niciodată când m-am operat. Este simplu, avem case diferite și am avut multe filmări în perioada aia. Plecam dimineața și veneam seara, ne vedeam foarte rar sau chiar deloc în primele zile după operație. După, recunoșteam, dar mama este în general extrem de emotivă și se consumă foarte tare când vine vorba despre noi și atunci noi încercăm să o protejăm. Nu-i spunem decât după ceva timp, când deja vede că suntem în regulă și nu avem nici o problemă”, ne-a povestit Raluca, completând că niciunul dintre părinți nu a fost supărat pe deciziile pe care ele le-au luat. Ar fi și greu să se supere pe ele, de vreme ce fetele întrețin toată familia!

Fetele de la Bambi s-au operat pe ascuns. Mama și tatăl lor le-au înțeles decizia



“Tatăl meu este organizator de spectacole, trăiește în lumea asta. Mama a fost tot timpul cu noi, de mici, ne-a dus la emisiuni pentru copii. Practic, ne-a fost un mentor. Și atunci, cumva, ei sunt obișnuiți cu lumea noastră, știu ce înseamnă, știu că trebuie să ai respect pentru public, respect pentru tine. Sigur că noi, artiștii, facem sacrificii: nu mâncăm câteodată, ca să arătăm bine, mergem la sală zilnic, e crunt să mergi la sală! Trebuie să facem lucruri frumoase, pentru că televizorul îngrașă cu 5 kilograme și atunci trebuie să ai greutatea potrivită că să nu pari foarte grasă”, a mai spus Raluca.



Denisa și Raluca au încercat să nu-și șocheze părinții prin intervențiile estetice făcute, ci doar să corecteze pe ici, pe colo, ca să scape de anumite complexe. Deși Denisa a avut mici probleme din cauza intervențiilor, Raluca susține că nici una dintre ele nu și-a dorit să exagereze cumva și amândouă au avut grijă să nu depășească limita bunul simț estetic. “Noi suntem, practic, în fața publicului de la vârsta de 7 ani și am crescut și toate transformările noastre s-au produs în ochii publicului. Acum, ar fi penibil să spunem că am făcut cine știe ce sau că am mâncat mărar și că nu știu ce ni s-a întâmplat. Sigur că am recunoscut și recunoaștem în continuare. Nu trecem de limită niciodată și cred că asta contează cel mai mult, să știi când să te oprești”, a încheiat Raluca.

