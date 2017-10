De aproape 18 ani în industria muzicală din România, fetele de la Bambi câștigă suficient cât să-și întrețină singure toată familia. Denisa și Raluca fac totul din pasiune, însă au învățat cum să-și drămuiască fiecare ban.

Fetele de la Bambi și-au câștigat primii bani cu mulți ani înainte de a avea buletin, ajungând în timp să fie suportul financiar al întregii familii. Ce-i drept, cele două muncesc enorm pentru a-și putea permite orice își doresc, dar mai ales pentru a-și ajuta atât părinții cât și bunicii.

Denisa și Raluca nu strâng banii doar la concerte, petreceri, nunți sau alte evenimente, ci au încercat mereu să aibă și proiecte extra. Astfel că, după școala de muzică și atelierul de croitorie, proiecte pe care le-au abandonat între timp, cele două se ocupă mai nou de organizări de evenimente. În plus, Denisa compune muzică și pentru alți artiști, piese despre care spune că nu ar prinde niciodată la publicul lor. Chiar dacă sunt ajutate de tatăl lor, dar și de o altă echipă, cele două recunosc că muncesc și ele extrem de mult. Cu toate acestea, susțin că nu au ajuns în stadiul de a-și permite să angajeze oameni care să le ajute atât în carieră, cât și în gospodărie.

„Eu mă ocup de curățenie, de rufe, spăl, calc și ea e cu mâncarea”, ne-a declarat Raluca, completată de sora ei. „Îmi place maxim să gătesc. Mă relaxează. E una dintre pasiunile mele. Și la televizor mă uit la emisiuni culinare să mai învăț rețete. Când am timp merg în supermarketuri și cumpăr tot ce este nevoie să fac tot felul de lucruri delicioase acasă. Când am vreo dietă, intră și ea automat la dietă, pentru că eu cumpăram, eu găteam!”, ne-a spus și Denisa.

Fetele de la Bambi își întrețin toată familia de ani buni

Conștiente că pot exista și perioade când nu pot avea concerte sau recitaluri, cele două au învățat să fie cumpătate cu banii. „Să știi că noi suntem cumpătate la cumpărături pentru că noi muncim de mici și știm ce înseamnă să muncești pentru fiecare ban pe care îl câștigi. Ba mai mult, avem grijă și de bunici și din partea mamei și din partea tatălui și atunci există responsabilitate”, ne-a povestit Raluca, pe aceeași lungime de undă fiind și Denisa, care spune că niciodată nu face o alegere fără să nu studieze și alte opțiuni. „Nu aruncăm cu banii pe fereastră. Când vrem să cumpărăm ceva important studiem piața, când mergem în vacanțe tot așa căutăm singure. Nu pac, văd o ofertă, am dat banii și am luat-o. Ne căutăm noi, pândim biletele. Chiar suntem cumpătate pentru că noi tot ce am construit, am construit singure, suntem independente, responsabilitatea ne aparține în exclusivitate, nu o împărțim cu nimeni”.

Cu toate acestea există și pasiuni în care cele două investesc mai mult decât alte persoane. „Cred că atunci când vine vorba de vacanțe și momente de relaxare suntem mai mână largă să zicem așa. Iar din punctul meu de vedere, cred că mobilierul. Mi-am luat un mobilier mai scump, dar m-am gândit că orice om într-o viață schimbă mobila de 2-3 ori, când se demodează. Eu mi-am luat un mobilier mai scump ca să-l am pentru toată viața pentru că este clasic. Și pe antichități mai dau banii, dar și acolo testez piața pe mai multe site-uri”, ne-a spus Raluca.

Surorile de la Bambi au lansat recent un nou videoclip, pentru piesa „Aceiași ochi căprui”.

VIDEO: Robert Hanciarec