Pare o investiție destul de neobișnuită pentru statutul lui Paul Surugiu, cum se numește în realitate Fuego, însă cântărețul ne asigură că îi este absolut necesară: i-ar asigura confortul și intimitatea pe care și le dorește în timpul turneelor.

Țintește nu către o rulotă obișnuită, ci o adevărată casă pe roți, confortabilă și cu utilități de top. Iar un astfel de automobil costă cât un apartament.

„Am văzut toate hotelurile din țara, sunt atâtea locuri și atât de puține camera unde să te simți ca acasă! O astfel de casă pe roți îmi va fi utilă mai ales în turnee. Cum țara are puține secrete pentru mine, că doar am bătut-o la pas, kilometru cu kilometru, în 20 de ani de carieră, știu zeci de locuri superbe unde mi-aș fi dorit să stau, să mă odihnesc”, ne spune Fuego despre cadoul pe care are de gând să și-l facă în 2019.

Inspirația i-a venit n timpul călătoriilor sale în Statele Unite, patria caselor pe roți. Printre colegii săi de breaslă obișnuiți cu viața aproape de natură, la rulotă, se numără Bogdan „Bodo” Marin, de la Proconsul, care are o rolotă gigant la malul mării, și Gheorghe Gheorghiu.

Neobișnuit de modest pentru statutul său, Bodo preferă vacanțele la rulotă pentru confortul special care îl oferă, dar și pentru că așa simte o legătură mai strânsă cu natura, implicit cu marea, pe care o iubește.