Gabriela Firea a oficiat căsătoria dintre jurnaliștii Ionela Năstase și Vlad Petreanu. “Cu un nod în gât și amintiri năvalnice” | FOTO

În urmă cu câteva luni, Ionela Năstase și Vlad Petreanu au anunțat că urmează să se căsătorească. Evenimentul a avut loc sâmbătă, iar nașii de cununie ai celor doi au fost chef Adrian Hădean și partenera sa de viață, Sonia.

Simona Gherghe s-a aflat și ea printre invitați. Prezentatoarea de televiziunea mers împreună cu soțul ei, Răzvan, și fiica lor, Ana Georgia. Cununia civilă a fost oficiată de primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Gabriela Firea a dat publicității, pe contul său de socializare, fotografii de la cununia civilă a Ionelei Năstase cu Vlad Petreanu și a povestit ce amintiri o leagă de cei doi.

“Cu nod în gât și amintiri năvalnice, am oficiat cununia civilă dintre Ionela și Vlad. Cu el am fost colegă din primul an de studenție, la nici 19 ani, într-o redacție de ziar. Cu ea m-am împrietenit spontan, în vremea când lucram amândouă în televiziune. Mi-am revăzut pentru o clipă toată viața, prin ochii lor fericiți. El, cult și manierat. Ea, inteligență, un ocean de optimism și voioșie molipsitoare. Un cuplu perfect.

Chiar dacă destinele noastre profesionale s-au despărțit, amintirile comune sunt tot acolo, proaspete, neprăfuite de timp și vremuri. Clocotesc în inimile peste care, chiar dacă au trecut mai bine de 20 de ani, sunt la fel de tinere. Sau așa ne place să credem. Să vă fiți unul celuilalt TOTUL!?”, a precizat Gabriela Firea.

