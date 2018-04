Zece ani de muncă în Statele Unite pentru a câștiga pariul pe care l-au pus la plecare, acela de a izbuti să aibă succes în țara show bizz-ului. Româncele Gabriela și Mihaela Modorcea le propun acum americanilor propriul lor spectacol despre Dracula, într-o micuță sală de evenimenimente newyorkeză. Astfel, gemenele de la Indiggo vor avea 15 spectacole pe Broadway



Neinspiratul moment al participarii lor la show-ul de audiență maximă ”America’s Got Talent, când juriul (actorul David Hasselhoff, Piers Morgan -prezentator si jurnalist britanic și Sharon, sotia lui Ozzy Osbourne) s-a amuzat copios, nu le-a tăiat aripile gemenelor, așa că au continuat să bată la porțile afirmării. Noul lor spectacol se vrea un musical, unul bazat pe romanul pe care l-a scris Mihaela Modorcea, ”Wiked Clone” (Clona Rea) și, chiar dacă se joacă într-o mică sală de teatru și cinema (Davenport Theatre), spectacolul are totuși loc pe celebrul bulevard Broadway din New York. Spectacol în care Mihaela și Gabriela sunt singurele protagoniste – dansează, cântă și apar pe proiecția filmului ce rulează pe ecran, care conduce povestea cărții cu vampiri, Vlad Țepeș, demoni, cruci și prințese din Transilvania.

De ieri și până la sfârșitul lunii, fostele Indiggo, Mihaela și Gabriela Modorcea vor avea 15 reprezentații cu spectacolul lor, în același loc de pe Broadway și speră la cea mai mare reușită de când au hotărât să se mute în America.

La un moment dat româncele au avut și o grupă de amatori de dans oriental la un club de fitness, intitulată ”hip-hop belly dance”, unde au ”predat” unduirea șoldurilor pe muzică. Stil foarte popular în țara lor de origine, unde s-au inventat manelele.

