Tramvaiele vor fi modernizate până în 2030

Este vorba de o investiție majoră în transportul public, grație unui împrumut de aproape 266 de milioane de euro acordat de BEI.

„Orașul va utiliza finanțarea pentru a renova aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai. De asemenea, va introduce noi vehicule de tramvai și va moderniza depourile pentru a crește viteza, fiabilitatea, confortul și accesibilitatea unei rețele care deservește aproximativ 500.000 de persoane pe zi. Prin încurajarea trecerii de la autoturismele private la transportul public, proiectul vizează, de asemenea, reducerea congestiei traficului și îmbunătățirea calității aerului în București”, se arată într-un comunicat emis de Banca Europeană de Investiții.

Lucrările sunt planificate să se finalizeze până în anul 2030, iar autoritățile speră ca investiția să contribuie la îmbunătățirea vitezei, confortului și accesibilității transportului public din capitală. În plus, proiectul are ca scop reducerea congestiei traficului și a poluării aerului prin încurajarea locuitorilor să renunțe la autoturismele personale în favoarea transportului public.

„Această investiție marchează un pas important în transformarea Bucureștiului într-un oraș mai verde și mai pregătit pentru viitor. Suntem mândri să sprijinim proiecte care au un impact durabil atât asupra oamenilor, cât și asupra mediului”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, prezent la ceremonia de semnare a acordului.

Plan de investiții major

Finanțarea face parte dintr-un împrumut mai amplu, în valoare totală de 300 de milioane de euro, acordat de BEI pentru dezvoltarea infrastructurii din București. O primă tranșă, de 34 de milioane de euro, a fost deja utilizată pentru modernizarea sistemului energetic al orașului, incluzând înlocuirea a 106 kilometri de conducte pentru încălzirea centralizată. Această etapă a avut ca scop creșterea eficienței energetice, reducerea pierderilor de căldură și apă, precum și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul de modernizare a transportului public și a infrastructurii energetice face parte dintr-un program mai larg de investiții, evaluat la 1,3 miliarde de euro. Acesta vizează atât îmbunătățirea mobilității urbane, cât și reducerea amprentei de carbon a capitalei, care găzduiește peste 2 milioane de locuitori.

„Bucureștiul are nevoie de investiții majore în rețeaua de tramvaie, care are peste 50 de ani și nu mai este eficientă. Această finanțare este extrem de importantă pentru oraș. Ne angajăm să continuăm această colaborare și să accelerăm dezvoltarea proiectelor care vor modela viitorul orașului nostru pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Sprijin constant din partea BEI

De-a lungul anilor, BEI a fost un partener de încredere pentru București, susținând numeroase proiecte importante. Printre acestea se numără renovarea școlilor, modernizarea sistemelor de apă și canalizare, dar și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale.

Pe lângă sprijinul financiar, BEI a oferit asistență tehnică și consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectelor, inclusiv în domeniul transportului public și al încălzirii centralizate. Această colaborare îndelungată, începută în 2002, subliniază angajamentul BEI de a sprijini inițiativele care contribuie la dezvoltarea durabilă a capitalei României.

Finanțarea actuală este, de asemenea, aliniată cu prioritățile Uniunii Europene stabilite în Acordul de la Paris din 2015 pentru combaterea schimbărilor climatice și cu programul „REPowerEU”, care urmărește reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Grupul Băncii Europene de Investiții, brațul financiar al Uniunii Europene, este deținut de cele 27 de state membre ale UE și reprezintă una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, BEI a acordat finanțări și asistență consultativă în valoare de 100 de miliarde de euro pentru peste 870 de proiecte ce susțin obiectivele de politică ale UE. Prioritățile băncii includ acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice, digitalizarea, agricultura, inovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale.

