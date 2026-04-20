Tramvaiele vor fi modernizate până în 2030

Este vorba de o investiție majoră în transportul public, grație unui împrumut de aproape 266 de milioane de euro acordat de BEI.

„Orașul va utiliza finanțarea pentru a renova aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai. De asemenea, va introduce noi vehicule de tramvai și va moderniza depourile pentru a crește viteza, fiabilitatea, confortul și accesibilitatea unei rețele care deservește aproximativ 500.000 de persoane pe zi. Prin încurajarea trecerii de la autoturismele private la transportul public, proiectul vizează, de asemenea, reducerea congestiei traficului și îmbunătățirea calității aerului în București”, se arată într-un comunicat emis de Banca Europeană de Investiții.

Lucrările sunt planificate să se finalizeze până în anul 2030, iar autoritățile speră ca investiția să contribuie la îmbunătățirea vitezei, confortului și accesibilității transportului public din capitală. În plus, proiectul are ca scop reducerea congestiei traficului și a poluării aerului prin încurajarea locuitorilor să renunțe la autoturismele personale în favoarea transportului public.

„Această investiție marchează un pas important în transformarea Bucureștiului într-un oraș mai verde și mai pregătit pentru viitor. Suntem mândri să sprijinim proiecte care au un impact durabil atât asupra oamenilor, cât și asupra mediului”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, prezent la ceremonia de semnare a acordului.

Plan de investiții major

Finanțarea face parte dintr-un împrumut mai amplu, în valoare totală de 300 de milioane de euro, acordat de BEI pentru dezvoltarea infrastructurii din București. O primă tranșă, de 34 de milioane de euro, a fost deja utilizată pentru modernizarea sistemului energetic al orașului, incluzând înlocuirea a 106 kilometri de conducte pentru încălzirea centralizată. Această etapă a avut ca scop creșterea eficienței energetice, reducerea pierderilor de căldură și apă, precum și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul de modernizare a transportului public și a infrastructurii energetice face parte dintr-un program mai larg de investiții, evaluat la 1,3 miliarde de euro. Acesta vizează atât îmbunătățirea mobilității urbane, cât și reducerea amprentei de carbon a capitalei, care găzduiește peste 2 milioane de locuitori.

„Bucureștiul are nevoie de investiții majore în rețeaua de tramvaie, care are peste 50 de ani și nu mai este eficientă. Această finanțare este extrem de importantă pentru oraș. Ne angajăm să continuăm această colaborare și să accelerăm dezvoltarea proiectelor care vor modela viitorul orașului nostru pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Sprijin constant din partea BEI

De-a lungul anilor, BEI a fost un partener de încredere pentru București, susținând numeroase proiecte importante. Printre acestea se numără renovarea școlilor, modernizarea sistemelor de apă și canalizare, dar și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale.

Pe lângă sprijinul financiar, BEI a oferit asistență tehnică și consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectelor, inclusiv în domeniul transportului public și al încălzirii centralizate. Această colaborare îndelungată, începută în 2002, subliniază angajamentul BEI de a sprijini inițiativele care contribuie la dezvoltarea durabilă a capitalei României.

Finanțarea actuală este, de asemenea, aliniată cu prioritățile Uniunii Europene stabilite în Acordul de la Paris din 2015 pentru combaterea schimbărilor climatice și cu programul „REPowerEU”, care urmărește reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Grupul Băncii Europene de Investiții, brațul financiar al Uniunii Europene, este deținut de cele 27 de state membre ale UE și reprezintă una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, BEI a acordat finanțări și asistență consultativă în valoare de 100 de miliarde de euro pentru peste 870 de proiecte ce susțin obiectivele de politică ale UE. Prioritățile băncii includ acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice, digitalizarea, agricultura, inovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale.

E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Viva.ro
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Unica.ro
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Știri România 18:38
Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Piloții români de F-16 exersează realimentarea în zbor: „Consolidăm capacitatea NATO de reacție rapidă”
Știri România 17:35
Piloții români de F-16 exersează realimentarea în zbor: „Consolidăm capacitatea NATO de reacție rapidă”
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi! Răzvan Burleanu a trebuit să lămurească situația de la final
Fanatik.ro
Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi! Răzvan Burleanu a trebuit să lămurească situația de la final
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
Stiri Mondene 17:48
Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
„Chefi la cuțite” 20 aprilie 2026. Jurații sparg bombele pentru a afla ce superavantaje conțin
Stiri Mondene 17:16
„Chefi la cuțite” 20 aprilie 2026. Jurații sparg bombele pentru a afla ce superavantaje conțin
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
ObservatorNews.ro
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Mediafax.ro
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”
KanalD.ro
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”

Sorin Grindeanu, discurs la "Momentul adevărului" înainte de votul PSD împotriva premierului Ilie Bolojan: "Ne cerem iertare românilor"
Politică 18:36
Sorin Grindeanu, discurs la „Momentul adevărului” înainte de votul PSD împotriva premierului Ilie Bolojan: „Ne cerem iertare românilor”
LIVE TEXT - PSD decide acum dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. A început „Momentul adevărului”. Sarcina primită de parlamentarii PNL
LiveText
Politică 18:29
LIVE TEXT – PSD decide acum dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. A început „Momentul adevărului”. Sarcina primită de parlamentarii PNL
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
Fanatik.ro
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal