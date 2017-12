Gigi Becali sare în ajutorul Magdei Coman, care se află în scaunul cu rotile. Reacția neașteptată a tinerei

Gigi Becali a sărit în ajutorul Magdei Coman, o tânără care defilează pe podiumurile de modă, deși este în scaunul cu rotile.

Bucureşteanca Magda Coman, o femeie de o frumuseţe răpitoare, era, acum ani buni, şi un manechin plin de speranţe. Când avea doar 21 de ani însă, un şofer neatent a lovit puternic maşina în care se afla fata, iar “sentinţa” a fost extrem de dură pentru tânără: viaţa petrecută pentru totdeauna în scaun cu rotile. Modelul nu numai că nu şi-a plâns de milă, ci a hotărât să-i ajute şi pe alţii aflaţi în situaţia ei. Acum apare la prezentări de modă și a defilat chiar și la New York.

După ce a aflat de drama prin care trece Magda Coman, care în vara acestui an a trecut printr-un alt moment de cumpănă, Gigi Becali a sărit în ajutorul acesteia, arătându-se dispus să o ajute dacă aceasta se operează în România.

„Să se opereze în România și plătesc eu”, a spus Gigi Becali.

Cu toate acestea, Magda Coman afirmă că îi este teamă să se opereze în țară, astfel că a refuzat oferta generoasă a lui Gigi Becali.

„Nu mă mai operez în România pentru că am o imunitate scăzută și pentru că am vorbit cu acei medici din străinătate care mi-au spus ce s-a făcut greșit. Ghinionul meu și neșansă pe care o am eu mă face să-mi fie frică pentru că am un copil.

Eu vreau să-i mulțumesc domnului Gigi Becali pentru gestul lui, însă prefer să merg acolo unde înstinctul meu și Dumnezeu îmi spune că trebuie să ajung. De fiecare dată când mi-am făcut ceva în România, mereu a trebuit să se reintervină. La piciorul drept am fost operată de 22 de ori”, a declarat Magda Coman.