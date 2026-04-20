Victimele masacrului din Louisiana, copii între 3 și 11 ani, șapte dintre ei frați

Un caz extrem de grav a avut loc în orașul Shreveport, Louisiana, unde un bărbat a împușcat mortal opt copii, dintre care șapte erau propriii lui copii. Potrivit CNN, este cel mai sângeros atac armat din Statele Unite de la începutul anului 2024 până în prezent.

Potrivit medicului legist din Caddo Parish, citat de CNN, victimele sunt trei băieți și cinci fete, cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani. Șapte dintre ei erau frați, iar al optulea copil era vărul lor.

According to local Shreveport police, Shamar Elkins reportedly led police on a high speed chase, killed eight of his children and shot his wife, Shaneiqua Elkins, before eventually being killed by responding police officers.

Inițial, poliția anunțase că victimele aveau între 1 și 14 ani, însă ulterior aceste informații au fost actualizate.

Atacatorul și-a împușcat mai întâi soția

Conform anchetatorilor, agresorul, Shamar Elkins, în vârstă de 31 de ani, și-a împușcat mai întâi soția, mama copiilor, care a suferit răni foarte grave. Ulterior, a mers la o altă locuință, unde a deschis focul asupra copiilor și a unei alte femei.

Întreaga comunitate a fost șocată de atacul armat în masă care a avut loc duminică, 19 aprilie 2026, în Shreveport, Louisiana. Foto: Profimedia Images

Cea de-a doua femeie, mama copilului care nu era rudă directă cu agresorul, se află în stare critică.

Copiii au încercat să fugă. Un băiat de 13 ani a sărit de pe acoperiș

În timpul atacului, unii dintre copii au încercat să scape pe ușa din spate. Un adolescent de 13 ani a reușit să fugă, după ce a sărit de pe acoperișul casei. Acesta a suferit mai multe fracturi, dar medicii spun că va supraviețui.

În timpul atacului, unii dintre copii au încercat să scape pe ușa din spate. Un adolescent de 13 ani a reușit să fugă, după ce a sărit de pe acoperișul casei.



VC: MrsVirgo Thompson pic.twitter.com/DJ5mFeTp1E — Shade Room Louisiana (@ShadeSwla) April 19, 2026

După atac, bărbatul a fugit de la locul faptei, a furat o mașină și a fost urmărit de poliție, dar a fost împușcat mortal de forțele de ordine. Autoritățile din Louisiana investighează acum intervenția polițiștilor.

Scene „îngrozitoare” în mai multe locuințe: „L-am văzut fugind din casă”

Polițiștii au descoperit victimele în trei case diferite din comunitatea Cedar Grove. Intervenția a început puțin după ora 6 dimineața.

„Este o scenă foarte amplă, cu mai mulți copii decedați”, a declarat un reprezentant al poliției.

O vecină, care locuiește la două case distanță, a declarat că o cameră de supraveghere a surprins momentul în care atacatorul fugea.

„Asta am văzut, ieșind în fugă din casă”, a spus femeia, care a adăugat că îl văzuse pe bărbat împreună cu copiii cu doar câteva zile înainte.

Ulterior, aceasta a ieșit afară și a văzut trupul unui copil acoperit, aflat pe acoperișul unei case.

Comunitatea, în stare de șoc: „Cum trecem peste asta?”

Reacțiile oficialilor au fost marcate de emoție puternică. Consilierul local Tabatha Taylor a izbucnit în lacrimi în timpul unei conferințe de presă.

Åtta barn ihjälskjutna i USA



Åtta barn dödades och flera personer skadades i en masskjutning i Shreveport i Louisiana under söndagsmorgonen.



De döda barnen var mellan 18 månader och 14 år gamla. Den misstänkte, en vuxen man, sköts ihjäl av polisen när han flydde från platsen i… pic.twitter.com/xfAOVZ2GMU — Existenz.se (@Existenzse) April 19, 2026

„Această familie și această comunitate au nevoie de ajutor. Avem nevoie de consilieri, de sprijin. Cum trecem peste asta?”, a spus ea.

Șeful poliției din Shreveport, Wayne Smith, a declarat că nu își poate explica o asemenea tragedie: „Nu știu ce să spun”.

Atacatorul, un trecut cu arme și experiență militară

Potrivit documentelor poliției, atacatorul fusese implicat într-un incident în 2019, când a tras cinci focuri de armă asupra unei mașini, lângă o școală. De asemenea, el a fost membru al Gărzii Naționale din Louisiana timp de șapte ani, până în august 2020, însă nu a fost trimis în misiuni externe.

Shreveport are aproximativ 180.000 de locuitori și se află la circa 400 de kilometri de Baton Rouge. Potrivit autorităților locale, peste 30% dintre crimele din oraș sunt legate de violența domestică.

„Sunt momente care lasă urme adânci în inimile noastre, în mintea noastră și în felul în care ne simțim în siguranță”, a spus acesta.

