Andreea Marin are un motiv întemeiat de bucurie, întrucât partenerul ei de viață, Adrian Brâncoveanu, se va stabili definitiv cu jobul în România. Hotararea lui este firească și era oarecum de așteptat, mutarea efectivă fiind doar o chestiune de timp. Pana acum, cei doi se vedeau aproximativ la 2 saptamani, fie venea el in tara, fie mergea ea in Africa, fie obisnuiau sa petreaca impreuna cateva zile in strainatate. Chiar și de la distanță, Adrian Brâncoveanu o susține pe vedetă în acțiunile sale. Săptămâna trecută, fosta Zână a Surprizelor a fost gazda galei Zetta, o campanie inițată de medicul Dragoș Zamfirescu și susținută de ea, pentru strângerea banilor necesari pentru consumabilele care vor fi utilizate la cele 50 de operații gratuite, realizate de 10 medici extraordinari.

Adrian Brâncoveanu se înțelege bine cu fiica Andreei Marin

Hotărârea lui Adrian Brâncoveanu de a se stabili cu jobul în România poate avea legătură și cu vacanța recent petrecută împreună cu Andreea Marin în Africa. Pe continentul negru, diva a fost însoțită de Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr, dar și de sora ei împreună cu familia. Cele 10 zile petrecute în această formulă au demonstrat încă o dată armonia deplină dintre ei. Încă de la debutul relației cu Andreea Marin, iubitul ei a reușit să îi câștige fiicei sale încrederea și să devină o companie plăcută pentru ea. Chiar Andreea Marin ne-a povestit, în urmă cu câteva luni, despre testul suprem pe care l-a avut de trecut partenerul ei de viață.

„Da, firește, în alegerea mea contează în primul rând părerea copilului meu, pentru că sunt o mama responsabilă și dacă am un copil fericit, de aici încolo începe și fericirea mea și nu înainte de asta. Poate să îmi placă cineva, dar dacă văd că nu am un copil mulțumit, nu pot să merg mai departe. Noi suntem un caz fericit din acest punct de vedere, dar nu o să intru mai mult în povestea noastră, pentru că vrem să o păstrăm cât mai aproape de sufletul nostru”, ne mărturisea Andreea Marin.

