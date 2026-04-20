Videoclipul original, confirmat de armata israeliană, a fost distribuit pe larg pe rețelele de socializare, pe lângă altele trucate. Imaginile arată un soldat israelian lovind capul unei statui a lui Isus Hristos răstignit care căzuse de pe cruce.

Armata israeliană a deschis o anchetă

Potrivit presei arabe, acest act de vandalizare a avut loc în satul creștin Debl, situat în sudul Libanului, lângă frontiera cu Israel, unde presei nu i se permite accesul. Circa 41% din populația Libanului este creștină.

„Am fost șocat și întristat să aflu că un soldat israelian a deteriorat un simbol religios catolic în sudul Libanului”, a reacționat Benjamin Netanyahu.

„Condamn acest act în termenii cei mai duri. Autoritățile militare desfășoară o anchetă penală și vor lua măsuri disciplinare severe împotriva făptașului”, a adăugat premierul israelian.

Armata israeliană (IDF) a anunțat mai devreme că a deschis o anchetă împotriva soldatului, mobilizat în prezent în sudul Libanului. „Vor fi luate măsuri adecvate împotriva celor implicați, în conformitate cu concluziile anchetei”, a dat asigurări IDF, subliniind că tratează problema cu „cea mai mare severitate”.

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb

Șeful diplomației israeliene a prezentat scuze

La rândul lui, ministrul israelian de Externe Gideon Saar a prezentat scuze creștinilor. „Deteriorarea unui simbol religios creștin de către un soldat al armatei israeliene în sudul Libanului este gravă și rușinoasă, complet contrară valorilor noastre”, a declarat Saar.

„Ne cerem scuze pentru acest incident și fiecărui creștin ale cărui sentimente au fost rănite”, a insistat șeful diplomației israeliene.

Armata israeliană a preluat sub control o bună parte din sudul Libanului, un bastion al mișcării șiite proiraniene Hezbollah, iar Guvernul israelian și-a anunțat deja planul de a delimita regiunea în trei zone de „securitate consolidată”.

Un atac la „demnitatea credinței”

Pentru Adib Joudeh al-Husseini, păstrătorul cheilor Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, unul dintre cele mai importante lăcașuri creștine din lume, incidentul din sudul Libanului „nu este unul banal”, ci „o încălcare directă a sacrului” și „un atac la însăși demnitatea credinței”.

El a cerut „o poziție clară și neechivocă, care să pună capăt tuturor încălcărilor în locurile sfinte”, și a denunțat „fragilitatea unui discurs care pretinde că respectă religiile atunci când practicile de pe teren îl contrazic”.

