Lavinia Petrea este însărcinată cu cel de-al treilea copil. E gravidă în cinci luni

Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este însărcinată cu cel de-al treilea copil al său. Prezentatoarea de la Pro TV se află în cea de-a cincea lună de sarcină.

Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV, este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastră. Vedeta trece printr-una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, pregătindu-se pentru un nou membru în familia sa.

Lavinia Petrea, care a devenit mămică pentru a doua oară în anul 2016, este din nou însărcinată, ea urmând să aducă pe lume cel de-al treilea copil. Prezentatoarea de televiziune se află în cea de-a cincea lună de sarcină.

“Al treilea copil este pe drum, sunt însărcinată în cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerăbdători să fim așa cum ne-am dorit, o familie cu trei copii. Dumnezeu a fost bun cu noi. Eu mă simt bine deocamdată, deși această sarcină a venit destul de repede după cea cu Klara și sper ca totul să fie bine și să avem încă o fetiță sănătoasă”, a dezvăluit Lavinia Petrea într-un interviu acordat revistei Viva.

Vedeta a dezvăluit și cum s-a menținut în formă pe perioada celor două sarcini anterioare.

“Cred că ține foarte mult de gene. De metabolismul fiecărei femei și de impactul pe care îl are acea sarcină asupra organismului. La finalul celor două sarcini cred că am fost o gravidă normală, să zic așa. Am luat 15 kilograme. Norocul meu a fost că m-am refăcut repede, după. Nu am făcut excese în alimentație, gătesc destul de sănătos, rar mănânc prăjituri, eventual gust din desertul soțului. Și cred că se pune și faptul că nu mă feresc să car în brate și câte doi copii în același timp”, a menționat Lavinia Petrea.

