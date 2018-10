Lili Sandu și-a depășit limitele la „Exatlon”, unde a făcut față probelor dificile din concursul difuzat la Kanal D. În Republica Dominicană a resimțit din plin însă lipsa celor dragi. „A fost o întoarcere dorită, pentru că mi-a fost foarte dor de prieteni, de toți cei pe care îi iubesc, de familie, de mama. Am simțit lipsa asta în fiecare secundă, în fiecare minut cât am fost plecată, mai ales că ni s-a interzis să luăm legătura cu cei apropiați”, ne-a mărturist ea.

Revenită pe meleagurile natale, Lili a făcut o serie de investigații, ea resimțind din ce în ce mai puternic disconfortul de la nivelul umărului, care i-a sărit în timpul show-ului filmat în Dominicană.

„Psihic sunt ok, m-am reintegrat destul de repede, fizic încă mai încerc să mă pun pe picioare. Am o problemă la umărul drept, chiar astăzi am fost la doctor, am făcut tot felul de ecografii. Într-adevăr, există un tendon care nu prea vrea să stea la locul lui și tinde să se rupă, asta nu prea e bine. Începe să fac fizioterapie, va fi un proces de durată, minimum 3 luni. Sper să fie OK și să mă întorc cât mai repede în sala de sport, pentru că îmi place foarte mult să fiu activă, nu îmi place să stau fără să fac mișcare”, a declarat, penntru Libertatea, Lili Sandu.

Cum s-a adaptat condițiilor din concurs

Lili Sandu a fost conștientă de la început de condițiile vitrege din concurs. Deși are tabieturile ei de frumusețe, artista a demonstrat că nu e dependentă de cosmetice. „Pentru mine Exatlon a fost mai mult decât o provocare, mi s-a părut că a fost un proiect de dezvoltare personală, o femeie la aproape 40 de ani căreia nu i-a fost frică să își arate fața așa cum este, nemachiată, dimineața, fără un stimul sau factor care să mă înfrumusețeze. Am avut puterea să fac lucrul acesta și m-am simțit extraordinar de bine. Cu toate că era foarte cald, soarele era destul de puternic acolo, venisem din vacanță, fusesem în Los Angeles o lună de zile, pielea mea era deja învățată cu soarele, nu am avut probleme. În general, am o piele care mă ascultă, nu îmi creează foarte multe probleme. Sinceră să fiu, m-am simțit bine că nu trebuia să recurg la niciun artificiu, să pun machiaj, doar aplicam o cremă pentru soare cu factor de protecție”, ne-a povestit ea.

Adeptă a unui stil de viață sănătoasă și atentă la hrana consumată, Lili Sandu nu prea a avut alternative în Dominicană. Și-a încălcat anumite principii de nutriție, însă silueta ei nu a avut de suferit, mai ales că efortul fizic era uriaș față de antrenamentele obișnuite pe care le făcea ea în viața de zi cu zi.

„Chiar dacă nu mănânc dimineața foarte mult, a trebuit să mănânc, pentru că la prânz nu mâncam nimic, seara, în general, eu nu consum paste, iar acolo a trebuit să mănânc paste. Mi-am adaptat dieta în funcție de nivelul de stres, de nivelul fizic solicitant pe care l-am avut acolo și m-am simțit foarte bine, chiar am dat și câteva kilograme jos”, ne-a povestit vedeta.