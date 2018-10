Mesajul Roxanei Ciuhulescu după nuntă. „Am crezut că am uitat gustul fericirii” | FOTO

Roxana Ciuhulescu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, alături de bărbatul potrivit. După nunta sa din weekend, fosta prezentatoare de televiziune a transmis un mesaj plin de emoție pe contul său de Facebook. De asemenea, vedeta a dat publicității și cele mai frumoase fotografii de la marele evenimente care au avut loc recent în viața sa.

„Când am crezut că am uitat gustul fericirii, a apărut EL! Când am crezut că „familie” însemnă eu și fiica mea, a apărut EL! Când am crezut că nu voi retrăi sentimentul inegalabil de a zămisli o noua viață, a apărut EL!

EL e cel care m-a făcut fericită, el e cel cu care am realizat o nouă și frumoasă familie, EL e cel care m-a făcut să retrăiesc senzații și sentimente inegalabile! ?‍?‍?‍?

Mulțumesc Silviu, jumătatea mea! ?

Mulțumesc nașilor care au fost alături de noi din prima clipă! ??

Mulțumesc familiei care ne-a sprijinit dintotdeauna!

Mulțumesc prietenilor care ne-au fost alături în aceste momente frumoase (și nu numai)! ☺️

Așa e viața – frumoasă pentru noi! ✨”, a transmis Roxana Ciuhulescu.

Vedeta de televiziune Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu weekend-ul trecut. Silviu Bulugioiu și Roxana Ciuhulescu s-au cununat civil în luna martie a acestui an. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a acestui an, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

