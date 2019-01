Mihai Bendeac nu s-a sfiit niciodată să-l atace public pe Codin Maticiuc. Nici măcar faptul că Maticiuc a făcut cursuri acreditate și încearcă să învețe, chiar și de la el, nu-l îmbunează pe Bendeac.

După ce, o perioadă, Mihai, jurat la „iUmor” și prezentator la „X Factor”, l-a terorizat pe Codin, a venit și replica acestuia. Codin ne-a mărturisit că, pe lângă cursurile pe care le-a urmat la școala de actorie a lui Dragoș Bucur, a fost și la câteva la UNATC, iar acolo, profesorii îl dădeau pe Bendeac drept un exemplu negativ!

„Bendeac cred eu că a glumit, că toți facem mișto unul de altul, cred că a glumit, pentru că eu am avut niște colaborări cu Bendeac, am jucat în «Băieți de oraș». Important este să faci lucruri în viață fără să asculți gura lumii pentru că ceea ce nu știe nimeni este că Mihai Bendeac, la cursurile noastre, era dat exemplu de «așa NU». Mie Bendeac mi se pare un superactor, dar uite că la cursuri profesorii ne spuneau «să nu ajungeți ca Bendeac». Așa că dacă te iei după lume, nu mai știi ce să crezi. Trebuie să mergi înainte, să-ți vezi de treabă și să faci lucrurile de care ești pasionat. Eu sunt cel mai mare critic al meu. Am jucat în 10 filme până acum și sunt cu adevărat mândru de vreo 4, pe care le-aș prezenta”, a explicat Codin.

Este conștient că multă lume consideră că se joacă de-a actoria, însă el are țeluri înalte: „Îmi place foarte mult produsul finit care se numește film. Îmi doresc foarte mult ca scenariile mele să vadă lumina marelui ecran. Până să ajung acolo, am luat-o pe calea asta, pe care am considerat-o intermediară, dar vreau să continui, nu e o chestie pe care o iau la mișto. Plus că eu țin cu această industrie a filmului românesc, o susțin din toate punctele de vedere și îmi place să fac parte din ea”.

Visează să devină un scenarist de succes

Visul lui Codin nu este acela de a deveni un actor bun, ci de a ajunge un scenarist de succes, însă dorește să treacă prin toate etapele, pentru a putea înțelege mai bine industria cinematografiei. „În scurt timp, am să reușesc și să am un scenariu care o să fie pe marile ecrane, dar până atunci, îmi place să fac parte dintr-un proiect. Am făcut cursuri, la actoriedefilm.ro, cu Dorian Boguță, Alexandru Papadopol și Dragoș Bucur, am făcut doi ani la ei, am făcut și modulul II. Am mai făcut niște cursuri la UNATC. Fac cât de mult pot”, ne-a mărturisit Codin.

