Filmează pentru „Las Fierbinți” (a și scris, când n-o făcea Mimi Brănescu!), pentru reclame și emisiunea „Falsez pentru tine”, face show-uri de stand-up și de improvizație, are o familie care-i solicită atenția și un hobby, pescuitul, care nu-l lasă să stea multă vreme departe de undiță și luciul apei. Mihai a explicat pentru Libertatea de Weekend cum reușește să găsească timp pentru toate.

Libertatea: Cum te descurci cu timpul dedicat celor dragi, de când ai pe agendă serialul, show-urile de stand-up comedy, „Falsez pentru tine”? Și cum faci de mai găsești timp și pentru pescuit?

Mihai Bobonete: E timp pentru toate lucrurile care te bucură, trebuie doar să nu depășești o limită. Familia e familie, aici nu negociez timpul și atribuțiile mele de părinte și de soț, apoi serialul căruia îi datorez atât de mult și abia după vin emisiunile din televiziune și spectacolele mele de stand-up comedy și impro. Pescuitul, pentru mine, e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător, soția mă ține veșnic îndrăgostit, copiii mă țin tânăr, serialul mă ține cunoscut și apreciat, televiziunea îmi dă bani, iar spectacolele îmi mențin umorul și buna dispoziție, așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată.

Pentru „Las Fierbinți” ai semnat câteva episoade, în perioada de pauză a lui Mimi Brănescu. A fost greu cu inspirația, cu scrisul, cu timpul?

Cred că este cel mai greu lucru de făcut în domeniul ăsta al artei cinematografice sau al televiziunii, cum vreți voi să-i spuneți. Este epuizant, după un episod scris, mă dureau oasele și ochii îmi erau în fundul capului, nu e de joacă cu asta, poți să o iei razna, așa cum cred că o iau mari scenariști.

Eu nici pe Mimi Brănescu nu îl văd bine, nu vedeți că nu se oprește din scris și din a scoate episod după episod? Nu știu cât o să mai poată în ritmul ăsta, nu o să știu niciodată cum îi vine inspirația să scrie atât de bine și atât de constant, e o muncă titanică și mă bucur că încă joc scenariile lui. Pe de altă parte, sunt bucuros și pentru Adrian Văncică, scrie și el foarte mult și destul de bine, pentru ca a înțeles rețeta, tehnica, are condei și asta ne face să supraviețuim atunci când ne este mai greu și să nu lăsăm calitatea să scadă. Cu toate astea, ce ne-am face noi fără voi, cei care ne priviți?

„Mă bucur de fiecare dată când primesc un gând bun, indiferent că vine pentru Bobonete, Bobiță, Bobo, Grasu’ ăla și alte diminutive de peste 100 kg în viu”

Faptul că lumea, pe stradă, te asociază cu Bobiță te enervează sau l-ai asimilat și mergi cu el, mândru, mai departe?

Nu mă deranjează că lumea mă asociază cu un personaj, nici n-am timp să explic eu acum că Mickey Mouse era un desen animat, o iau așa cum e și mă bucur de fiecare dată când primesc un gând bun, indiferent că el vine pentru Bobonete, Bobiță, Bobo, Grasu’ ăla și alte diminutive de peste 100 kg în viu.

S-a refăcut gașca de patru comici pentru show-ul de la Sala Palatului

Ai spectacol de stand-up luna asta, la Sala Palatului, cu Mihai Rait, Adrian Văncică și Costi Diță. Ce ne pregătiți voi patru? A fost greu anul trecut, când Costi s-a retras în ultimul moment?

Pe 20 decembrie facem spectacol la Sala Palatului în patru. Nu pot spune că am schimbat structura show-ului anul trecut, din cauza problemei lui Costi, vă dați seama că ușor nu a fost fără el, dar nici nu pot spune că a fost mai greu. În stand-up comedy, fiecare artist are o individualitate foarte puternică și poate oricând exista de sine stătător. Mai ales dacă ai peste 15 ani de scena, cum am eu. Ar fi fost greu dacă nu aș fi putut eu să ajung la spectacol. Bine că acum Costi e sănătos și bine că ne putem întruni toți patru pentru spectacol.

La cooptarea lui Mihai Mărgineanu v-ați gândit?

Nu m-am gândit la asta, Mărgi mi-e foarte bun prieten și sfetnic, dar prefer momentan ca glumele noastre să rămână departe de urechile și ochii publicului larg, nu îmi pot transforma viața într-un film de genul „Man on the Moon”, nu vreau să fie public fiecare minut din ceea ce trăiesc.

