Țucudean tatăl și Țucudean fiul

La conferința de presă de joi, vârful s-a plâns că nu este luat în calcul la titlul de fotbalist al anului 2018 („Eu! Eu ar trebui să câștig. Am luat campionatul, titlul de golgeter, Supercupa, nici măcar nu am fost pus la posibili câștigători. Trebuie să iau Campionatul Mondial ca să mă pună?!”), iar a două zi, din cale afară de motivat, a trântit un hat-trick de atacant pur-sânge în poarta ultimei clasate.

Țucu aleargă nu doar după titlul de golgheter în Liga 1, ci se luptă și pentru tricoul cu numărul 9 la națională, unde concurează cu orădenii Claudiu Keșeru și George Pușcaș.

Au driblat criza

Libertatea i-a luat urma arădeanului, triplu campion al României (FCSB 2015, Viitorul 2017 și CFR 2018), pentru a-i afla originile care îi oferă atâta liniște sufletească și confort financiar. Familia Țucudean beneficiază de pe urma imperiului ridicat de bunicul lui George – Gheorghe Cosma, care este și sfătuitorul de taină al fotbalistului.



Familia are, în total, 12 afaceri, printre care un hotel de cinci stele, 80 de hectare de viță de vie, un centru SPA, o firmă de mobilă care a vândut în valoare de 60 milioane de euro numai în primele zece luni din anul în curs, dar și ferme de porci, vite, țesătorii sau tâmplării.

„Țucudenii” au driblat cu eleganță criza mondială începută în 2008, dar nu vor să investească la UTA.

Sărbători în Dominicană

Bunicul din partea mamei al triplului campion de fotbal al României te întâmpină relaxat și zâmbitor în biroul fabricii Cotta Internațional.

Pe peretele din spate tronează tricoul lui George, o poză alături de Marius Niculae, pe când cei doi evoluau la Dinamo, iar vizavi stau aliniate frumos diplomele obținute de firme pe la diverse târguri din străinătate.

Gheorghe Cosma este cetățean de onoare al orașului Arad, iar acum este ocupat cu pregătirea Târgului de mobilă de la K öln, care va avea loc în perioada 14-22 ianuarie 2019.

Ca orice patrion căruia îi merge excelent, Cosma nu omite să de distreze. Pe 19 decembria va pleca pentru un sejur în Republica Dominicană.



Bunicul, cetățean de onoare în Arad

A refuzat locuință și fabrică la Viena, în 74!

Povestea omului cu 1.500 de angajați, dar care ar mai avea nevoie de încă 100, pentru ca treburile să meargă strună, începe acum 50 de ani.

„În februarie 68, am fost la Viena, într-un schimb de experiență. S-a făcut un concurs la Târgu Mureș cu angajați de la toate CPL-urile (n.r. – Combinat de Prelucrare a Lemnului) din țară. Noi făceam mobilă în alb, cum se spune, ei puneau stofa. Pe drum, începeam să ne facem probleme despre cum îi vom găsi pe cei care urmau să ne fie gazde. Mă trezesc cu o mână pe umăr: «Tovarășu Cosma»? După îmbrăcăminte, ne-au recunoscut. Am primit de acolo o scrisoare de recomandare cu ajutorul căreia am intrat direct în echipa Ministerului Comerțului din România. Timp de șase ani, lucram la Viena câte patru-cinci luni pe an. Câștigam 50 de șilingi pe oră, aproximativ 8 mărci germane. În 74, mi s-a oferit locuință și posibilitatea de a conduce o fabrică acolo. Aveam fetița mică în țară și am refuzat”, spune bărbatul cu părul nins, fără să se lasă pătruns de vreun regret.

Muncește la 78 de ani

Marea dezvoltare a început imediat după Revoluție. Are spiritul de afacerist în sânge: „După 17 ani ca șef de secție la Arad, în ianuarie 90 le-am spus că vreau să mă privatizez. Știam germana, italiana, vorbeam și ungurește, aveam o altă viziune asupra afacerilor, o altă gândire. I-am prezentat unui elvețian – cu care sunt partener și azi, după 28 de ani – un plan de afaceri și am început. Între timp, am cumpărat hale, pământ, tehnologie. Investiții, nu închirieri! Și acum, la 78 de ani, muncesc patru, cinci ore pe zi”, afirmă interlocutorul nostru.



Hotelul familiei Țucudean

În criză, a cumpărat din China

Un moment de răscruce a fost în 2008, când a venit criza. A fost anul cu pierdere financiară, dar balanța a fost rapid înclinată spre profit.

„Am adus materiale din China. La volume mari de marfă, aveau reduceri și de 30%. Apoi, am văzut că de acolo luau nemții sau italienii, care ne vindeau nouă mai scump. Acum producem 900 de garnituri de mobilă pe zi, cam 10.000 de camioane anual”, citește Cosma cifrele care reies dintre coperțile unor dosare cu situația contabilă a firmelor.

Dar, afacerile familiei nu se rezumă la mobilă. SPA-ul Gemi Center s-a extins cu un ștrand, unde pensionarii au 50% reducere. Chiar Gheorghe Cosma își începe ziua cu o oră de înot. Vara, la piscina din curte, iarna – la Gemi. Pe strada Vasile Goldiș, în centru, răsare un hotel, pe locul unde înainte a fost Sanepid-ul.

„Va avea cinci stele, parcare subterană, piscină, un hotel de referință în Arad”, îl descrie omul de afaceri.

Podgorie de 80 de hectare

Fermele de porci și vite de la Ineu și Sebiș sunt ale nepoților, George și Miriam. A lui George are cel mai mare profit.

„Ca la fotbal. Nu sunt eu pe primul loc?”, se laudă vârful de atac al echipei naționale când bunicul îi prezintă cifrele.

La Mâsca și Măderat, vița de vie este la putere. Pe 80 de hectare se întind podgoriile achiziționate. Se face vin roșu, din soiurile Pinot Noir, Merlot, Fetească Neagră după o tehnologie italiană.

Deși fotbalul a fost mereu prezent în familie, Marius, tatăl lui George evoluând la UTA în Divizia A la începutul anilor 90 (n.r. – rămâne și acum memorabil golul înscris lui Prunea, în toamna lui 93, într-un UTA – Dinamo 1-0).

Lipsesc doar investițiile în fotbal. Nu pare un domeniu profitabil. Decizia este motivată, iar argumentele sunt raționale.

„Am fost sponsor al clubului, prin cotizațiile de 2%. Chiar dacă nu am dat banii din buzunar, 700.000 de euro au mers la UTA și nu s-a văzut nimic! Am spus „Stop”! Am vorbit cu Marius, pentru că el conduce afacerile acum, eu încep să trec în umbră și am decis să continuăm pe ceea ce ne aduce profit. Poate, cine știe, în viitor, George va investi toți banii familiei la UTA”, ni s-a destăinuit Gheorghe Cosma.

Care este secretul acestei longevități manageriale? „Seriozitatea, calitatea și, nu în ultimul rând, modestia”, vine prompt răspunsul.

Garaj de campion

O parte din banii făcuți de firmele bunicului au ajuns în garajul nepotului.

George Țucudean și-a cumpărat un Mercedes S Coupe, al cărui pleacă de la 120.000 de euro.

„Parcul auto” al internaționalului este realmente impresionant şi poate rivaliza cu al lui Ion Ţiriac:

Ferrari 458 = 200.000 euro

Porsche Panamera = 130.000 euro

Audi R8 =150.000 euro

BMW X6 = 80.000 euro

Range Rover = 70.000 euro

Ţucudean mai deţine şi o motocicletă Harley Davidson în valoare de 20.000 de euro.



La Viitorul, George Țucudean și-a cumpărat un Mercedes S Coupe, bolid al cărui preț pleacă de la 120.000 de euro

FOTO: Daniel Conțescu



„Hârbul” pe care-l conducea în perioada Dinamo

